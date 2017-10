Le plaisir avant l’audace

Bon nombre de chanteuses auraient été intimidées à l’idée de reprendre des hits des Rolling Stones, The Clash, AC/DC, Dépêche Mode et ABBA sur un seul et même album. Mais pas Carla Bruni. Car l’opinion des autres est bien loin sur la liste des préoccupations de l’ancienne Première dame de France. « Je ne me demande jamais ce que les gens vont penser. Sinon, je n’aurais jamais rien fait de ma vie », confie-t-elle avec un large sourire.

« Bien sûr, je veux que les gens m’aiment ; c’est ce qu’on veut tous, et c’est normal. Mais mes énergies et mon imagination, je préfère les concentrer sur ma créativité », ajoute-t-elle sur un ton plus sérieux, lovée dans un fauteuil de sa luxueuse chambre d’hôtel au centre-ville de Montréal, la semaine dernière.

L’audace de son projet French Touch, son plus récent album paru il y a deux semaines, Carla Bruni ne la reconnaît guère. Pourtant, elle donne des teintes jazz à certaines chansons qui étaient, à l’origine, diamétralement opposées, avec d’un côté The Winner Takes It All (ABBA) et Stand By Your Man (Tammy Wynette), puis, de l’autre, des titres tels que Jimmy Jazz (The Clash) et Highway to Hell (AC/DC).

« Je n’ai eu que du plaisir. Toutes ces chansons, je les chante à la maison depuis que je suis toute jeune. C’est, à mes yeux, une expérience beaucoup plus ludique qu’audacieuse », explique celle qui a, pour l’occasion, été épaulée par David Foster, l’homme ­derrière certains des plus grands succès ­anglophones de Céline Dion.

Du runway au studio

Après avoir défilé et posé pour les plus grandes griffes (Chanel, Dior, Givenchy et Yves Saint-Laurent, pour n’en ­nommer que quelques-unes), Carla Bruni s’est décidée, il y a quelques ­années, à présenter une nouvelle facette de sa personnalité au public : celui d’auteure-compositrice-interprète. Son tout premier album, Quelqu’un m’a dit, est arrivé dans les bacs en 2002, quelques semaines avant son 35e anniversaire.

« Le métier de mannequin a une limite d’âge assez précise. Alors, dès qu’il s’est arrêté, j’ai eu plus de temps pour me mettre à écrire de manière plus sérieuse. Ça m’a permis de ­partager ma créativité. Dans le monde de la mode, la créativité appartient aux couturiers, aux photographes, aux maquilleurs, aux coiffeurs... Les ­mannequins, nous ne sommes que la cerise sur le gâteau », confie-t-elle.

Les copines d’abord

La chanteuse a tout de même accepté de revenir à ses anciennes amours, le mois dernier, le temps d’un défilé hommage au défunt designer Gianni Versace. Carla Bruni est apparue en clôture de soirée, aux côtés de Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell et Helena Christensen. Elle était loin de se douter que la réunion de ces cinq top-­modèles ayant marqué les années 1990 allait faire couler de l’encre aux quatre coins de la planète.

« J’y allais simplement pour revoir ­Donatella [Versace] et passer un ­moment sympa avec mes copines », laisse-t-elle tomber, tout bonnement.

Et bien que cette soirée ait été ­­ « remplie de rires et de larmes », Carla Bruni n’a pas l’intention d’en faire une habitude. Questionnée à savoir si elle prend toujours autant plaisir à poser et défiler, la réponse ne se fait pas ­attendre : « Pas vraiment ».

« Je n’irais plus sur le runway, ça, c’est certain. Ce n’est plus de mon âge », affirme-t-elle.