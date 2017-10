Le Plateau: un district en plein changement

Le principal défi des candidats dans le district du Plateau consiste à trouver un moyen de régler la congestion qui est de plus en plus importante dans ce secteur populeux de Sainte-Foy, surtout si le projet du Phare se réalise.

Personnes âgées, jeunes familles, étudiants et nouveaux arrivants se côtoient tous les jours sur le Plateau de Sainte-Foy. La population s’est accrue dans le district de plus de 20 % depuis la dernière élection. Tous les candidats s’entendent pour dire que c’est un district très complexe. Outre la mixité qui croît, la congestion et la sécurité routières sont les grands enjeux de ce secteur enclavé entre les principales autoroutes et la tête des ponts.