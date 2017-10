Le week-end culturel de Maxime Mailloux

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Je viens de terminer le livre Ici, ailleurs de l’auteur Matthieu­­­ Simard. C’est un roman qui est porté par des sujets très lourds, comme le suicide. On suit un couple qui souhaite se séparer et qui va fuir la ville pour tenter de se réconcilier. L’histoire est transpercée par la mélancolie. Ça faisait longtemps qu’un livre ne m’avait pas atteint à ce point. C’était à pleurer. J’ai dû m’arrêter de lire à plusieurs reprises afin de pouvoir digérer les propos. Malgré la tristesse insupportable dont l’œuvre est empreinte, on y retrouve également une beauté et une candeur. Je le recommande fortement.

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

Photo courtoisie

Je compte aller voir le film, Les Affamés, de Robin Aubert­­­ qui est un réalisateur que j’estime beaucoup et avec qui j’aimerais travailler un jour. Je l’ai entendu parler de son film en entrevue et je partage sa vision sur les zombies, dont il est question dans ce film qui se veut une allégorie. C’est un film que j’attends avec beaucoup d’impatience.

Quel est le spectacle que vous ne voulez pas manquer ?

Photo courtoisie

Je compte aller voir la pièce Iliade, qui sera présentée au Théâtre Denise-Pelletier à compter du 8 novembre. C’est Marc Beaupré qui assure la mise en scène du texte d’Homère. Il a l’habitude de déconstruire des œuvres majeures et d’arriver à en faire des pièces de notre époque avec nos enjeux actuels. J’aime beaucoup le théâtre grandiose qui transpose de grandes histoires sur scène. J’avais été interpellé il y a plusieurs années par la pièce L’Odyssée du même auteur au point de songer sérieusement à devenir comédien.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie, Radio-Canada

J’ai deux coups de cœur. D’abord la série Trop, qui est très rafraîchissante, à une époque où l’on retrouve beaucoup de cynisme dans notre télé. Même si on parle de santé mentale et de bipolarité, c’est agréable. Puis, dans un tout autre registre, l’émission, L’indice McSween. C’est un magazine sur l’économie et la finance qui peut nous réconcilier avec la notion d’argent. Par sa vulgarisation, les propos sont accessibles à tous. À chaque épisode, j’apprends des choses qui ont plein de sens afin de réduire notre consommation.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Photo courtoisie

Celle d’Émile Bilodeau qui a sorti l’an dernier l’album Rites de passage et que je viens tout juste de découvrir. Il a une façon très ludique de jouer avec les mots. À mon avis, plusieurs artistes font aujourd’hui trop d’excès de voix au point de ne plus entendre les paroles. Avec lui, j’ai l’impression de revenir à l’époque de Robert Charlebois et de Luc De Larochellière, qui se faisaient entendre par leur parole.

On suit Maxime Mailloux