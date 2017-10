La sélection disponible dans le rayon des céréales granola a significativement augmenté au cours des dernières années. Polyvalent, le granola se mange aussi bien avec du lait comme céréales à déjeuner qu’en garniture sur le yogourt en collation. Ces céréales projettent une image santé, mais le sont-elles vraiment ?

Les choix de saveur sont nombreux, si bien que pour les comparer, nous nous sommes concentrés sur les granolas saveur miel et noix, nature ou original (sans fruits séchés).

Notre analyse

La portion de 55 g, souvent celle suggérée par le fabricant, a servi de base comparative.

28 granolas ont été analysés.

Ils apportent, par portion de 55 grammes (de ½ tasse à ¾ de tasse) :

De 190 à 290 calories

De 3 à 14 g de gras (et de 0,5 à 3,5 g de gras saturés)

De 3 à 7 g de fibres

De 6 à 14 g de sucres

De 4 à 20 g de protéines

Les meilleurs choix

Photo Chantal Poirier

Le granola Chanvre de Stephano’s se démarque de ses compétiteurs grâce à sa liste d’ingrédients courte et de qualité, ainsi qu’à son profil nutritionnel équilibré. On apprécie particulièrement sa faible teneur en sucre (6 g par portion de ½ tasse) ainsi que ses 4 g de fibres. De plus, une portion de ce granola contient 7 g de protéines issues naturellement des flocons d’avoine et des graines de chanvre, de citrouille et de tournesol qu’il renferme. À noter que le granola biologique Délice de chanvre et de citrouille de la même marque a une valeur nutritive similaire.

Photo Chantal Poirier

Le granola Mélange nature au miel doré de Fourmi bionique est lui aussi un choix avantageux pour commencer la journée. Une portion de ½ tasse de ce granola vous apportera 5 g de fibres, 6 g de protéines et seulement 8 g de sucre. Le mélange de plusieurs flocons de grains entiers (avoine, seigle et orge) peut intéresser ceux qui désirent un granola moins traditionnel.

Photo Chantal Poirier

Un autre vainqueur de ce banc d’essai est le granola KIND à l’avoine, à la cannelle et aux graines de lin. Ces céréales renferment un raisonnable 8 g de sucre par portion de ½ tasse ainsi que 4 g de protéines. Grâce à ses grains entiers et son extrait de racine de chicorée (inuline), une portion contient un intéressant 7 g de fibres. À noter que ce produit est certifié sans gluten, et est donc sécuritaire pour les personnes cœliaques. Malgré une liste d’ingrédients un peu plus longue, ce produit demeure un bon choix pour commencer la journée.

Les moins bons choix

Photo Chantal Poirier

Le granola Compliments Biologique miel et amandes est une des moins bonnes options pour un petit déjeuner équilibré. Comme quoi il ne faut pas se fier à la mention « biologique » pour garantir la qualité d’un produit. Une portion de 2/3 de tasse de ce granola contient 14 g de sucre, l’équivalent de 3,5 c. à thé de sucre. En plus de cet apport en sucre trop élevé, ces céréales granola ne contiennent que 3 g de fibres par portion.

Photo Chantal Poirier

Un autre champion du sucre est le granola miel et amandes de Sunny Crunch qui, lui aussi, contient un préoccupant 14 g de sucre. De plus, une portion de 2/3 de tasse ne fournit que 3 g de fibres.

Photo Chantal Poirier

Les grappes de granola Croque Matin miel et noix de Jordan’s sont aussi un choix moins intéressant, car ces céréales contiennent, par portion de ¾ de tasse, 12 g de sucre et seulement 3 g de fibres. Aussi, un gros bémol pour la présence d’huile de palme dans sa liste d’ingrédients.

Les granolas protéinés

Photo Chantal Poirier

Les protéines sont en vogue et il n’est pas rare de voir des produits commercialisés pour leur forte teneur en protéines. Les granolas ne font pas exception. Dans notre sélection pour ce banc d’essai, deux granolas arboraient la mention « protéines » : Val Nature granola protéines avoine et miel (11 g de protéines par portion de ½ tasse) et Vector granola miel et amandes (20 g de protéines par portion de ½ tasse). Sont-ils de meilleurs choix pour le petit déjeuner ?

Photo Chantal Poirier

Dans ces deux produits, les protéines proviennent majoritairement des fèves de soya transformées, sous forme de concentré ou d’isolat. Malgré cela, les fèves de soya demeurent une bonne source de protéines. Prudence toutefois, car certains éléments de ces céréales font d’elles de moins bonnes options pour le déjeuner, soit les 12 g de sucre par portion du granola Val Nature et les 14 g de gras par portion du granola Vector.

Pour augmenter votre apport en protéines au déjeuner, il serait plus avantageux de garnir votre granola de fèves de soya entières rôties, ou même de combiner vos céréales avec du yogourt grec.

Conclusion

Outre quelques choix sensés, le granola est généralement une option trop sucrée pour le petit déjeuner. Une astuce pour les amateurs de granola : consommez vos céréales préférées en portions plus modérées, soit de 2 à 4 cuillères à soupe, en garniture sur le yogourt, ou en collation avec des noix ou du fromage. Il est aussi possible de cuisiner soi-même son granola maison afin de mieux contrôler la teneur en sucre et de s’assurer d’une liste d’ingrédients de qualité.

► Merci à Juliette Casgrain, stagiaire en nutrition, pour sa précieuse collaboration