Les pro-fusion actifs à Saint-Pierre

La municipalité de Saint-Pierre a évalué différents scénarios dans les dernières années pour prolonger son réseau. En octobre 2016, le conseil municipal a refusé une subvention de plus de 800 000 $ destinée au secteur ouest, soit l’entrée de l’île d’Orléans, là où on retrouve plusieurs commerces.

« Est-ce que le fait que le maire a sa résidence dans l’est et qu’il est directement impliqué dans la négociation de ces subventions-là est en cause ? » s’interroge M. Paradis, qui brigue la mairie.

« On a été transparents, on a montré tous les chiffres et on a dit : “Êtes-vous intéressés ?” Dans l’est, les gens ont levé la main (mais) pas dans l’ouest, puis je les comprends. C’était beaucoup trop cher. On parlait de près de 2000 $ par an, il n’y a personne qui voulait payer ça », a-t-il fait valoir, déplorant la « stratégie » de son adversaire qui tente de le discréditer sans connaître le fond du dossier.