Sutton joue encore les héros pour Québec

BOISBRIAND | Il y a un vieil adage qui stipule que les efforts finissent toujours par payer. Même si les Remparts de Québec n’ont jamais mené contre l’Armada de Blainville-Boisbriand, dimanche, au Centre d’excellence Sports Rousseau, ils ont signé une victoire de 5-4 en prolongation, gracieuseté de Jesse Sutton et Philip Kurashev. C’est congé, lundi, pour les Remparts, qui recevront la visite de l’Océanic de Rimouski, mercredi.

La troupe de Philippe Boucher a ainsi mis fin à une disette de trois rencontres sans victoire alors que l’Armada a subi un troisième échec en quatre rencontres. Les locaux avaient pourtant frappé tôt et fort avant que les choses ne tournent à l’avantage de leurs vieux frères de Québec dans cet autre épisode du «Québecor Bowl».

Menaçant tout au long du match aux côtés de Luke Kirwan et Derek Gentile, Kurashev a créé l’égalité avec seulement 25 secondes à égrainer au cadran à l’aide d’un boulet de canon en entrée de zone après deux occasions ratées de l’Armada de fermer les livres dans une cage abandonnée.

Sutton a complété le boulot en surtemps en contournant facilement le défenseur Antoine Crête-Belzile dans un scénario qui rappelait celui qu’il avait écrit à Halifax il y a quelques semaines. Les Remparts n’ont pratiquement rien donné à leurs adversaires au cours du troisième vingt, dominant 13-4 au chapitre des tirs.

«Il y a beaucoup de choses dans la vie qui viennent au mérite et on méritait de gagner. On a bien fait. On ne s’est pas laissé intimider par les deux buts rapides et on a continué», a souligné l’entraîneur-chef des Remparts.

«J’ai essayé de surprendre le gardien. Depuis le début du match, je tirais et ça déviait, ou il arrêtait mes tirs. Notre trio a eu beaucoup de chances de marquer et nous avons bien joué. On est heureux de repartir avec la victoire et il faut continuer dans cette voie», a lancé l’attaquant suisse auteur du but égalisateur.

Trio productif

À eux seuls, Kirwan (1 but et 1 passe), Kurashev (1 but) et Gentile (2 passes) ont contribué à cinq des six buts de leur équipe. Boucher n’a pas hésité à les laisser sur la patinoire en fin de match alors qu’ils bourdonnaient sans cesse autour du filet de Francis Leclerc, ce qui a porté ses fruits en fin de compte.

«Ils ont été excellents et ils ont eu des chances de marquer à toutes les fois qu’ils ont été sur la glace [...] Depuis deux semaines, Kurashev s’implique physiquement et va dans les coins. Il travaille, il accepte les mises en échec et il en donne. S’il veut jouer au prochain niveau, c’est comme ça qu’il se doit de jouer», a renchéri le pilote des Diables rouges, heureux aussi de constater que le nouveau venu Kirwan apporte déjà sa touche offensive.

Dans l’autre camp, Joël Bouchard préférait jouer les philosophes.

«Je pense que les gars savent que le karma nous rattrape un peu et qu’ils ont triché pendant un bout. Ça fait partie d’un processus pour les jeunes [...] Ils l’ont dans les dents. Et c’est correct et on va tous être ensemble là-dedans. Ils vont grandir d’une telle situation», a résumé le grand patron de l’Armada.

En vitesse

Austin Eastman (commotion), Andrew Picco (épaule et cou), Olivier Mathieu et Anthony Wojcik n’ont pas revêtu l’uniforme des Remparts. Chez l’Armada, le défenseur finlandais Aleksi Anttalainen purgeait un match de suspension en raison du coup de genou qu’il a servi à Filip Zadina, des Mooseheads, vendredi...