Recours pour les salariés en cas de harcèlement sexuel

Que faire si un patron ou un collègue passe de façon répétée des commentaires indécents ou pose des gestes déplacés, voire dégradants à votre égard ? Puisque le harcèlement sexuel est souvent « insidieux et subtil », en cas de doute, les salariés qui s’en croient victimes ne doivent pas hésiter à consulter, croient des experts. Dans la foulée de dénonciations impliquant des personnalités connues au Québec, Le Journal présente les nombreux recours existants allant de la plainte aux ressources humaines à la dénonciation à la police.

Ressources internes

« Un acte indécent, ce n’est pas convenable. Mais tout n’est pas criminel. Toutefois, ce n’est pas parce que ce n’est pas criminel que ce n’est pas grave », indique Me François-David Bernier, avocat et analyste judiciaire. Idéalement, une situation de harcèlement sexuel au bureau est d’abord dénoncée à l’interne, croient des experts en droit du travail. Dans un milieu syndiqué, le syndicat est le premier intervenant à contacter.

Sinon, les entreprises ont la responsabilité de mettre à la disposition de leurs employés une ressource à qui s’adresser en cas de problème, précise Me Marie-Josée Sigouin. Et dans le cas d’une plus petite entreprise, si le harceleur se trouve à être la seule personne en autorité, le conseil d’administration peut être interpellé, ajoute Me Kathrine Poirier.

Les normes du travail

Au Québec, presque tous les employés peuvent avoir accès gratuitement à des ressources d’aide en cas de harcèlement sexuel. Une plainte peut être déposée à la Commission des normes du travail, de l’équité et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). « Après la plainte, le salarié peut avoir accès à un enquêteur pour enquêter sur la situation, puis un avocat pour le représenter. Et ce n’est pas nécessaire de démissionner de son emploi pour avoir accès à ces ressources », explique Me Poirier. Cette solution s’applique plus souvent aux salariés de petites entreprises, où il peut être difficile de dénoncer une situation de harcèlement.

Commission des droits de la personne

Du harcèlement fondé sur une caractéristique personnelle, comme le sexe, est proscrit par la Charte des droits et libertés. Un salarié peut ainsi se tourner vers la Commission des droits de la personne pour porter plainte. On parle de harcèlement lorsque les propos ou les gestes d’un collègue ou d’un patron « portent atteinte à la dignité ou à la santé psychologique ou physique » d’une autre personne, peut-on lire sur le site web de l’organisme. Il s’agit donc de commentaires offensants, méprisants ou hostiles. Mais la notion de harcèlement sexuel reste « grise ». « Le plus grand danger dans tout ça est que le harcèlement, c’est souvent insidieux et subtil. Tout est une question de perception », note Me Bernier, ajoutant que la ligne est « mince » entre le harcèlement, le flirt ou un commentaire déplacé.

Plainte criminelle

Un collègue ou un patron vous embrasse de force sur la bouche ; vient-il de commettre une agression sexuelle ? Pas nécessairement, insiste une juge à la retraite. « Un bec sur la bouche comme tel, c’est davantage en vertu des normes du travail. Une agression sexuelle, c’est un geste commis dans un contexte à connotation sexuelle », explique Nicole Gibeault, ancienne juge de la Cour du Québec. Par contre, si la victime est contrainte lors du baiser volé ou si ce baiser est accompagné d’attouchements, l’acte peut devenir criminel. « Il n’y a pas de règles précises. C’est le contexte global qui va être analysé », insiste-t-elle.

Aussi, un geste déplacé ou dégradant, comme exhiber ses parties génitales, peut être considéré comme un acte indécent au sens de la loi. D’ailleurs, le harcèlement sexuel n’est pas inclus dans le Code criminel, contrairement à du harcèlement criminel.

Mais la ligne est mince pour déterminer ce qui est acceptable ou non aux yeux de la loi. « À partir du moment où une personne croit être victime de harcèlement criminel, il faut porter plainte », insiste la lieutenante Martine Asselin de la Sûreté du Québec.

Poursuite civile

Parfois, un individu peut être acquitté au criminel, simplement parce qu’il y a un doute raisonnable quant à sa responsabilité dans l’infraction. Les victimes peuvent se tourner vers le civil, où le fardeau de la preuve est bien différent, indique Mme Gibeault. Au civil, la personne visée par la poursuite peut être tenue responsable selon une preuve par balance de probabilité. Il est donc possible pour la victime d’obtenir un dédommagement financier, en démontrant que la personne fautive a dérogé aux règles de conduite usuelles et qu’elle a causé préjudice à autrui.

Pistes de solution

« Tous les employeurs du Québec ont l’obligation de mettre en place des moyens pour éviter le harcèlement. Il est important d’émettre des directives à l’interne, qui font la promotion de la civilité. Si on travaille pour avoir un milieu de travail civilisé, on se tient loin du harcèlement », expose Me Marie-Josée Sigouin.

Me François-David Bernier croit, pour sa part, qu’un organisme indépendant devrait être mis en place pour tous au Québec.

« Ce ne sont pas tous les salariés qui sont couverts par les Normes du travail. Ça prendrait un centre général de gestion qui pourrait rediriger à la bonne place les plaintes, à la police si c’est criminel, par exemple », dit-il.

À l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, on aimerait que le Québec suive l’Ontario et oblige les employeurs à enquêter systématiquement sur les incidents et plaintes de harcèlement au travail, notamment ceux à caractère sexuel.