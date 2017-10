Stroll trahi par ses pneus

AUSTIN | Le moteur la veille, les pneus le lendemain. Lance Stroll a souffert pour un deuxième Grand Prix d’affilée où, contrairement à son coéquipier chez Williams, le Brésilien Felipe Massa (classé 9e), il n’a pas été en mesure d’inscrire des points au tableau.

« Une course difficile, a-t-il déclaré en entrevue au Journal de Montréal après avoir conclu sa première participation au Grand Prix des États-Unis au 11e rang. J’ai dû m’arrêter deux fois plutôt qu’une, comme c’était prévu, en raison de l’usure trop rapide de mes gommes super tendres [en début d’épreuve] et des tendres par la suite. »

Le Montréalais a été d’ailleurs l’un des premiers à effectuer une halte dans les puits, dès le 10e tour.

« Comme je me suis élancé loin sur la grille de départ [15e position], a-t-il poursuivi, c’était impossible de remonter le peloton dans ces conditions. Je ne comprends pas pourquoi notre voiture a perdu le niveau de performance qu’elle avait démontré en Italie ou en Malaisie. »

Devant Grosjean

Stroll s’est toutefois réjoui d’avoir doublé deux adversaires en fin de parcours.

« J’ai quelques consolations, dont celles d’avoir doublé Romain Grosjean [qui le suit au classement cumulatif des pilotes] et Stoffel Vandoorne (McLaren), ainsi que d’avoir constaté que le moteur n’a pas eu de ratés comme ce fut le cas en qualifications. »

La récolte de Stroll, qui occupe la 12e place au championnat des pilotes, est toujours fixée à 32 points, soit quatre de plus que le Français, porte-couleurs de l’écurie américaine Haas.

Forcier vice-champion en F4

Malgré un accrochage en début de course qui l’a relégué en queue de peloton, Raphael Forcier a su conserver sa deuxième place au classement final du Championnat américain de F4, dont la dernière étape a été disputée hier matin à Austin.

Parti en 11e position sur la grille de départ, l’espoir montréalais de 18 ans est donc vice-champion de cette série de développement organisée en sol américain, même s’il a rallié l’arrivée à la 28e position sur les 31 partants.

« J’ai connu un bon départ, mais en voulant doubler un retardataire au troisième tour, on s’est touchés. J’ai terminé la course pour la forme même si ma suspension arrière a été faussée lors de l’impact. Je voulais me faire plaisir en ce week-end de F1 même si je roulais neuf secondes plus lentement que les meneurs. »

La course a été remportée par le champion de la série, l’Américain Kyle Kirkwood.