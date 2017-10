Troisième Tour des Canadiens: des dépliants en anglais et mandarin...mais pas en français!

Un dépliant qui fait la promotion de la troisième Tour des Canadiens, à Montréal, fait des vagues. Le document a été rédigé en deux langues, anglais et mandarin, et le français n'en fait pas partie.

L'objet promotionnel invite les gens à un événement au bureau des ventes de la phase 3 de cet important projet immobilier au centre-ville. Un côté de celui-ci dévoile des informations présentées en anglais alors que l’autre est écrit en caractères chinois.

«Il s’agit d’une violation de la loi 101, il n’y a pas de débat ici. On pourrait aussi identifier ça comme un mépris du droit élémentaire des Québécois de commercer dans la langue officielle», estime Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste.

«Hélas ce n’est pas un cas isolé, loin de là. C’est peut-être le résultat du laisser-aller de notre propre gouvernement sur le fond linguistique», ajoute-t-il.

Mark Li, l’intervenant mentionné sur le dépliant a été joint par TVA Nouvelles. L’individu qui se trouve présentement à Toronto ne parle qu’en anglais. Ce dernier a avoué ne pas savoir d’où provenait le dépliant et qui l’a distribué.

On ne connaît pas la quantité de ces dépliants qui ont été distribués ni où ils l’ont été. On ne sait pas non plus si une version francophone existe.