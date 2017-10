Un crédit de taxes pour les rénos, promet Guérette

Anne Guérette promet de récompenser les propriétaires qui améliorent l'extérieur de leur propriété en leur offrant un congé de taxes de deux ans.

La chef de Démocratie Québec a annoncé dimanche un nouvel engagement sur la rénovation résidentielle. Si elle est élue, elle offrira aux propriétaires qui rénovent leur demeure un congé de taxes de deux ans sur la plus value générée grâce à ces améliorations.

Ainsi, si un citoyen fait des travaux pour améliorer la façade de sa propriété et que celle-ci prend ensuite 20 000 $ de valeur, la Ville ne le taxera pas sur cette portion de 20 000 $ de gain pour les 24 mois qui suivent le chantier.

Photo Daniel Mallard

Récompense

«En ce moment, on rénove notre propriété, on investit pour embellir le parc immobilier de la ville. Et la première nouvelle qu'on a, c'est qu'on reçoit un compte de taxes supplémentaire et rétroactif au moment du chantier. On trouve que ce n'est pas une belle façon de remercier les gens d'investir. Nous on veut leur offrir une récompense», a exprimé Mme Guérette.

Cette mesure s'adressera aux citoyens et aux commerces. Elle s'appliquera seulement aux rénovations extérieures. De plus, DQ souhaite encourager les propriétaires à utiliser des méthodes vertes comme la réfection d'un stationnement en pavés alvéolés plutôt qu'en asphalte, pour rendre le sol plus perméable, l'ajout d'un toit vert ou d'un système de récupération d'eau de pluie.

Anne Guérette n'a pas chiffré sa promesse, mais selon elle, «ce n'est pas un engagement qui coûte quelque chose à la Ville. C'est juste qu'on reporte de deux ans le montant de la plus value».

Permis

Sachant que plusieurs propriétaires rénovent leur domicile sans demander de permis à la Ville, Démocratie Québec estime que cette mesure les incitera justement à le faire dorénavant puisque le permis sera nécessaire pour bénéficier du crédit. «Plus de gens vont demander un permis pour les rénovations. Ça va aider à contrer le travail au noir, ça va augmenter le nombre de permis et ça va peut-être venir équilibrer le manque à gagner pour tout ce qui se fait sans permis à l'heure actuelle.»