Un match tout féminin en 2018

Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec présentera le premier match tout féminin de son histoire, en février prochain, alors qu’Équipe Québec Féminin, qui sera de retour pour la 59e édition et toujours dirigée par Caroline Ouellette, affrontera la formation de Detroit, Little Ceasars, dirigée par Manon Rhéaume.

« On a toujours dit que le tournoi pee-wee, dans la mesure du possible, aiderait le hockey féminin. Avec l’équipe de Caroline, on a la preuve de ça. On voulait faire un autre pas en avant », a mentionné le directeur général de l’événement, Patrick Dom.

Pas de classe féminine

Malgré ce pas en avant, il est trop tôt pour parler de la création d’une division féminine au Tournoi pee-wee, prévient Dom.

« Ça fait sept ou huit ans qu’on parle du hockey scolaire et on commence cette année. Ce qu’on fait avec le hockey féminin, c’est super correct. Il y a une capacité qu’on peut atteindre (en matière de nombres d’équipes acceptées), et on l’a atteint depuis longtemps », a-t-il ajouté, rejetant du revers de la main la possibilité d’ajouter une treizième journée à l’événement.

Ce qui pourrait toutefois aider la cause d’une division féminine est que l’organisation a confirmé hier que le tournoi de la seconde chance déménagerait officiellement au Pavillon de la jeunesse en 2018. Cette portion du tournoi ne débutant que le premier dimanche de la compétition, la tenue de rencontres au PJ du mercredi au samedi pourrait donc être possible et permettrait d’accepter plus de formations.

« Mais on perdrait un peu de cachet, car il y a des équipes qui ne joueraient pas du tout au Centre Vidéotron », ajoute-t-il.