Vers le supermarché sans caisse

Du service à l’auto développé par les défunts magasins Steinberg au panier intelligent d’Amazon, tout converge vers un concept d’épicerie sans caisse.

L’épicerie du futur se dessine à l’horizon alors que le géant du commerce en ligne Amazon semble avoir fouetté les grands détaillants de l’alimentation.

Amazon, qui a acheté la chaîne américaine de supermarchés WholeFoods pour plus de 13,7 milliards $ US, plus tôt cette année, a des ambitions de gagner d’importantes parts de marché dans le secteur alimentaire au cours des prochaines années.

Amazon teste avec son concept Amazon Go, une épicerie intelligente sans caisse. Grâce à leur cellulaire détecté par une borne à l’entrée du magasin, les clients d’Amazon Go déposent leurs articles dans un panier muni de capteurs qui enregistrent automatiquement leurs emplettes.

Pas besoin de payer à la sortie puisque la technologie émet une facture directement dans le compte du client identifié lors de son entrée en magasin.

Amazon ne veut pas s’arrêter là puisque son ambition est aussi de pouvoir livrer à domicile les commandes d’épicerie en moins de quelques heures.

Moins de travailleurs

« La modernisation des centres de distribution et des magasins laisse de plus en plus de place à l’intelligence artificielle et moins à l’humain », soutient le professeur et spécialiste en politique alimentaire de l’Université Dalhousie Sylvain Charlebois, qui s’attend à d’importantes vagues de compressions dans le secteur alimentaire au cours des prochaines années.

Selon ce dernier, les marges de profit très minces et la forte compétition entre les épiciers traditionnels et les nouveaux joueurs comme Walmart, Costco et Amazon forcent à une révision des coûts d’opération.

Ajoutons à cela une hausse du salaire minimum à 15 $ et tous les ingrédients semblent réunis pour assister à une redéfinition du bon vieux modèle de supermarché.

« Les pratiques traditionnelles ne suffisent plus. Le secteur exerce des coupes non seulement pour protéger des marges déjà assez minces, mais surtout pour s’outiller différemment », prévient M. Charlebois.