7 options absolument inutiles offertes sur les voitures neuves

Des gadgets, il y en a dans une auto en 2017.

Certains, comme la caméra de recul, sont devenus des indispensables. Une fois qu’on y a goûté, difficile de s’en passer. D’autres, par contre, n’ont absolument rien de nécessaire.

Après tout, ce n’est pas parce qu’on peut intégrer une fonctionnalité dans une voiture qu’on devrait nécessairement le faire. Voici donc sept options offertes par plusieurs marques automobiles qui ne servent à peu près à rien.

Sièges massants

Après les sièges chauffants et ventilés, voilà que certains modèles sont désormais équipés de sièges... massants! Eh oui, vous pouvez vous faire dorloter le dos en roulant sur l’Autoroute 20.

Même si cela demeure réservé à quelques voitures de luxe, l’arrivée récente de sièges massants dans des modèles comme le Ford F-150 laisse croire que ceux-ci pourraient se populariser au cours des prochaines années. Un peu dangereux, non?

Affichage illuminé du logo

Ça, c’est fait pour ceux qui sont en manque d’attention. Certains modèles (chez Genesis et Mini, notamment), projettent une lumière de leur logo sur le sol lorsqu’elles sont verrouillées ou déverrouillées. Un peu comme le fait Batman dans le ciel de Gotham.

Un peu exagéré, vous ne trouvez pas?

Hayon électrique

A-t-on vraiment besoin d’un moteur électrique pour ouvrir le hayon d’un véhicule? Il semblerait que oui, parce que cette option est devenue disponible sur à peu près tous les VUS du marché.

Certains diront que c’est pratique quand on approche du véhicule avec les mains pleines. Mais entre vous et moi, ça vous arrive si souvent que ça?

Caméra à la place du rétroviseur central

General Motors a entrepris de révolutionner le bon vieux rétroviseur qui trône au-dessus de votre pare-brise pour le remplacer par un affichage par caméra. Au lieu d’un miroir, c’est donc un écran qui se trouve dans votre rétroviseur. Le but: offrir une vision plus large qui réduit les angles morts. Le jour où la caméra brisera ou sera ensevelie par la neige, par contre, ce sera moins évident...

Palettes de changements de rapports

Les palettes de changement de rapports au volant ne nous feront jamais oublier le plaisir de conduire avec une vraie transmission manuelle. C’est un gadget que seuls de très rares automobilistes utiliseront réellement.

Feux de croisement automatiques

L’idée n’est pas mauvaise. Le soir, la voiture détecte si un autre véhicule vient en sens inverse et passe des feux de route aux feux de croisement, et vice-versa. Sauf que dans les faits, ça ne fonctionne jamais très bien, et puis on finit par se tanner et s’en charger soi-même.

Essuie-glaces à détection de pluie

Les essuie-glaces «intelligents», détectent si la pluie frappe le pare-brise et ajustent leur intensité en fonction de la force des précipitations. Pas fou. Sauf que comme les feux automatiques, le système comprend parfois mal la situation et n’adapte pas adéquatement la vitesse des essuie-glaces.