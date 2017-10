Julie Snyder porte plainte à la police contre Gilbert Rozon

Productions J a confirmé lundi après-midi que Julie Snyder a porté plainte à la police de Montréal contre Gilbert Rozon pour agression sexuelle.

«Julie a porté plainte contre Gilbert Rozon pour agression sexuelle. C’est tout ce que je peux mentionner pour le moment», a dit Louis Noël, directeur exécutif des Affaires corporatives de la boîte de production.

M. Noël n’a pas voulu révéler davantage de détails quant à la plainte déposée par Mme Snyder, la présidente des Productions J. Toutefois, TVA Nouvelles a appris qu’il s’agit d’une agression sexuelle qui aurait eu lieu à Paris, il y a une vingtaine d’années.

Cette plainte a été déposée dimanche soir au poste de quartier 22, sur la rue Papineau près du boulevard René-Lévesque Est, selon le réseau de télévision. La maison de production de l’animatrice bien connue ses trouve dans le même édifice que ce poste de police.

Samedi, Julie Snyder avait affirmé sur sa page Facebook que les Productions J ne collaboreraient plus avec Juste pour Rire et Salvail & co. «aussi longtemps que Gilbert Rozon et Éric Salvail seront actionnaires ou propriétaires de ces entreprises».

«Comme vous je suis bouleversée, mes pensées vont aux victimes», avait-elle aussi écrit en parlant des personnes visées par l’animateur Éric Salvail et du producteur Gilbert Rozon, montré séparément du doigt pour des agressions sexuelles.

Cette plainte s’inscrit dans la foulée des allégations d’inconduites sexuelles qui frappent le milieu artistique québécois depuis une semaine.

Rappelons que vendredi, Gilbert Rozon a annoncé qu’il avait l’intention de vendre toutes ses actions de Juste pour rire à la suite des révélations de plusieurs victimes présumées qui l’accusent de comportements déplacés.

Jusqu’à maintenant, une dizaine de femmes ont allégué publiquement – et à visage découvert – avoir été agressées, abusées ou harcelées sexuellement par Gilbert Rozon, qui a déjà été condamné une fois par le passé pour une affaire semblable.