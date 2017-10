Cette Kia Stinger intensément modifiée nous inspire

Comme l’écrivait Marc Lachapelle pour le Journal, la Kia Stinger est remplie de potentiel.

Et ça, les gens de chez West Coast Customs l’ont également remarqué.

Kia leur a remis le mandat de modifier une Stinger. Chose qu’ils ont réalisée avec brio.

En plus de recevoir une calandre noircie, un ensemble aérodynamique en fibre de carbone, d'un diffuseur arrière et des jantes de 21 pouces, elle a vu sa carrosserie élargie grâce à des ailes de plus grandes dimensions. Son habitacle sera également retouché afin d’être pimenté.

Demeurez patients, elle sera officiellement dévoilée le 31 octobre prochain dans le cadre de l’exposition SEMA qui se tiendra à Las Vegas. Il est également prévu que Kia présente deux autres Stinger tout aussi modifiées.

En ce qui nous concerne, on trouve la Stinger absolument réussi du point de vue esthétique. On a très hâte de voir sous tous ses angles cette version modifiée.

Kia offre deux motorisations pour sa Stinger: V6 biturbo de 3,3 litres (365 chevaux-vapeur et 376 livres-pied) et quatre cylindres de turbo de 2,0 litres (255 chevaux-vapeur et 260 livres-pied).

