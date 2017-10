Le 11e Cocktail dînatoire bénéfice de la Fondation du Collège des Hauts Sommets se tiendra le mercredi 22 novembre, dès 18h, à l’Auberge Baker de Château-Richer sous la co-présidence des fondatrices de SautOzieux de L’Ange-Gardien, Marie-Chantal Lachance et Nathaly Lessard.

Les bouchées, préparées par une brigade de chefs renommés, seront accompagnées par de vins de grands crus. Les fonds recueillis permettent d’apporter des améliorations aux installations, de réaliser des projets éducatifs et d’investir dans le programme d’appui pédagogique. La fondation offre aussi des bourses aux élèves méritants, ainsi qu’un appui financier aux élèves défavorisés. Renseignements: Manon Lachance : 418-823-2759, poste 236.

Avoir le golf à l’oeil

Le tout 1er tournoi de golf Omnium Vision, présenté le 13 septembre dernier au club de golf Montmorency par l’équipe d’Optométrie Charlesbourg et celle de Zieuté Optométristes au profit de la Fondation Mira, a permis d’amasser près de 10 000$ soit un tiers de l’objectif annuel qui est de 30 000$ afin d’offrir un chien-guide à une personne de la région de Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Marilyn Vigneault, de la Fondation MIRA; Marie-France Rioux, copropriétaire de la clinique Optométrie Charlesbourg; Véronique Gauthier, copropriétaire des cliniques Zieuté Optométristes; Francis Gaudreault, copropriétaire de la clinique Optométrie Charlesbourg et des cliniques Zieuté Optométristes et Alain St-Martin, bénévole de la Fondation MIRA.

Soutien à domicile

La Journée de reconnaissance pour les préposés d’aide à domicile de la Capitale-Nationale, présentée le 14 octobre dernier au Manoir Montmorency, a été un succès avec la présence et la participation de près de 130 préposées et préposés d’aide à domicile. Cet événement avait été organisé afin de souligner l’engagement, le dévouement et le savoir-faire des préposées et préposés d’aide à domicile. Au Québec, ils sont 8 000 préposés à l’emploi des entreprises de service d’aide à domicile. Sur la photo, de gauche à droite, rangée avant: Julie Mercure, Joël Garneau, France Baril et Danny Bélanger. Rangée arrière: : Ghislaine Corbeil, Marline Fiset et Sylvie Lanteigne.

Laliberté

Le magasin Laliberté, fondé en 1867 par Jean-Baptiste Laliberté, célèbre cette année son 150e anniversaire. À cette occasion, l’historien Jean-Marie Lebel a préparé une exposition de photographies anciennes que l’on peut voir dans les édifices du magasin rue Saint-Joseph à Québec. L’historien (photo) est aussi l’auteur du livre souvenir en vente au magasin et intitulé Laliberté se raconte.

Anniversaires

Marie-Hélène Prémont (photo), ex-cycliste (vélo de montagne), pharmacienne chez Familiprix, 40 ans... Éric Fortier, D.G. de TéléMag Québec et animateur de l’émission Passion Auto Rétro, 52 ans... Thomas J. Mulcair, député (NPD) dans Outremont depuis 2007, 63 ans... Marcel Champagne, directeur, Corporation de développement économique de L’Ancienne-Lorette, 65 ans...Gérald Larose, président de la CSN de 1983 à 1999, 72 ans.b

Disparus

Le 24 octobre 2016. Bobby Vee (photo), 73 ans, chanteur américain, une idole des jeunes dans les années 60, connu pour «Take good care of my baby» et «Rubber ball »... 2015. Maureen O’Hara, 95 ans, actrice irlandaise qui a joué dans de nombreux films dont Miracle sur la 34e rue... 2005. Édith Serei, 81 ans, esthéticienne... 1957. Christian Dior, 52 ans, couturier français.