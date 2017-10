Course à quatre à Lac-Beauport

Quatre candidats s’affrontent dans la course à la mairie de Lac-Beauport avec, en trame de fond, le développement résidentiel de la municipalité et l’ambiance à l’hôtel de ville.

Michel Beaulieu, ancien maire de Lac-Beauport, se présente avec une équipe complète de six candidats. Il s’attaque au « manque de leadership » de la mairesse sortante, Louise Brunet.

Il veut que Lac-Beauport se tienne debout devant la Communauté métropolitaine de Québec et exige des assouplissements à son règlement de contrôle intérimaire (RCI), qui restreint la construction pour protéger l’eau potable. Il promet de livrer la bataille. « Pas pour me chicaner, mais pour négocier. On a toujours développé de façon respectueuse, à Lac-Beauport », dit-il.

Il défend bec et ongles l’achat du centre de ski de fond Les Sentiers du Moulin, fait sous son administration. Il convient que le financement est difficile, mais promet de pérenniser l’endroit et de trouver des façons d’augmenter les revenus.

Michel Beaulieu assure que, sous sa gouverne, la hausse de taxes se limiterait à l’inflation.

Une nouvelle équipe

La mairesse sortante, après avoir été isolée au conseil à la suite de la défection de quatre de ses conseillers, mise sur une nouvelle équipe. Les principaux enjeux auxquels elle veut s’attaquer sont la sécurité dans les rues, la transparence à l’hôtel de ville et la protection des sources d’eau.

Elle ne regrette pas l’appui qu’elle a donné au RCI et ne croit pas que les citoyens lui en tiennent rigueur. « J’ai quand même résolu 70 % des cas. Il en reste une trentaine à régler et j’ai bien l’intention de les régler à 100 %. »

Mme Brunet veut confier la gestion des Sentiers du Moulin au club de ski de fond et promet un nouveau centre multifonctionnel avec piscine pour lequel elle compte aller chercher l’aide du fédéral. Sa position sur les taxes est de maintenir une hausse « raisonnable ».

L’indépendant Serge Hamel veut quant à lui geler les taxes. Lac-Beauport doit « redevenir la municipalité la moins taxée de la région », dit-il.

Il se donne pour objectif de « rétablir les ponts entre les citoyens et les élus ». Les citoyens ne sont pas consultés adéquatement, dit-il. Il vise à offrir la gratuité du service de transport en commun et propose des « aménagements simples » aux Sentiers du Moulin.

« Ce sont les citoyens, et non les promoteurs, qui doivent contrôler le développement », clame quant à lui l’indépendant Pierre Cloutier. Il veut mettre fin à « quatre ans de chicane continuelle au conseil municipal ». M. Cloutier estime que les taxes sont trop élevées à Lac-Beauport. Il compte analyser chaque dépense pour juger de sa pertinence afin de dégager des économies pour baisser les taxes. Il pointe entre autres la construction d’un garage municipal qui, selon lui, n’est pas nécessaire. Il propose aussi de former une coopérative d’usagers pour exploiter Les Sentiers du Moulin.

Pierre Cloutier

Photo courtoisie

67 ans, retraité, ancien copropriétaire de Lépine Cloutier

Michel Beaulieu

Photo courtoisie

53 ans, président de Platine Communication et éditeur du journal L’Écho du Lac

Louise Brunet

Photo courtoisie

66 ans, mairesse sortante, administratrice et propriétaire d’une école de musique

Serge Hamel

Photo courtoisie

61 ans, retraité, ancien gestionnaire à la Société de l’assurance automobile de Québec