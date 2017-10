Électrochoc dans les médias

Partout où j’allais en fin de semaine, un seul sujet sur toutes les lèvres :

Les inconduites sexuelles des personnalités connues.

Même si aucune accusation criminelle n’a été portée, je vous garantis que les enquêtes journalistiques rigoureuses et bien documentées sur Éric Salvail, Gilles Parent, et Gilbert Rozon ont déjà leur effet.

Dans tous les domaines, les gars qui se comportent comme des salopards vont y réfléchir à deux fois avant de harceler de nouvelles victimes.

Rien de pire pour des personnages publics, souvent un peu narcissiques, que de voir ses travers, ses agissements et même ses textos étalés à la une des journaux et des bulletins de nouvelles.

Le monde des médias et la sphère publique ne seront plus jamais pareils. Et en tant que gars de radio, je peux vous dire que ça fait réfléchir pas à peu près.

Et ce ne serait pas terminé...

La vraie radio poubelle

Je vais me risquer à une critique sur le monde la radio en général, quitte à déplaire à certains dirigeants.

De l’intérieur, j’ai souvent eu l’impression que les Éric Salvail et Gilles Parent étaient vus comme des animateurs à faibles risques pour les diffuseurs occupés à surveiller les supposés animateurs de « radio poubelle » pour leurs propos parfois déplacés sur les ondes.

Je ne cherche pas à régler des comptes en disant cela, mais il y a là une bonne leçon pour tout le monde.

Ne rien devoir à personne

J’ai aussi savouré en fin de semaine une vidéo extraordinaire produite par Marc Labrèche.

On y voit Éric Salvail passer d’un bac de recyclage, au conteneur à déchets pour aller y rejoindre Gilbert Rozon et Guy Cloutier.

Labrèche ne doit rien à personne dans le milieu culturel québécois et ça lui permet de fesser fort avec des images puissantes.

Il y a une autre belle leçon là-dedans. Vive l’indépendance.