Andrew de Dorval a récemment été sollicité par son institution financière l’enjoignant de rapatrier tous ses placements sous le même toit. Il est très tenté de le faire, car ses REER, CELI, CRI et autres comptes de placements sont éparpillés dans six ou sept institutions financières.

« Est-ce réellement une bonne affaire ? De quoi devrais-je me méfier ? » Oui Andrew, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients non négligeables.

Commençons par les avantages :

1. Diminution de la paperasse et du temps d’analyse.

2. Plan financier complet.

3. Répartition stratégique et vue d’ensemble.

4. Rabais de frais de gestion.

Voyons maintenant les risques et inconvénients :

1. Changements fréquents de conseiller.

2. Risques liés à la concentration dans les produits d’une même bannière.

3. Gestion peu personnalisée.

4. Aucune garantie de rendements supérieurs.

TOUT concentrer ?

Concentrer ses placements auprès d’une seule institution financière peut, bien sûr, vous faire sauver beaucoup de temps et simplifiera la gestion. À condition que le conseiller planificateur qui s’occupera de vous puisse avoir les coudées franches. S’il peut utiliser les produits de toutes les bannières et répartir vos avoirs au gré des mouvements de l’économie sans engendrer de pénalités ou de commissions, ce sera une excellente affaire. Comme ça, votre conseiller de confiance veillera sur votre plan durant des décennies, changera la marque des produits et fera des ajustements dans VOTRE intérêt dès que l’occasion se présentera. Les divisions de courtage des institutions financières comptent justement des équipes qui n’ont aucun quota de vente ou l’obligation de vous vendre leurs produits maison.

Cherchez la bonne personne

Andrew devra faire quelques rencontres afin d’identifier LA personne avec qui la communication passera bien et qui aura du temps à lui accorder. En trouvant un professionnel de confiance qui travaille uniquement dans son intérêt, il pourra rassembler ses actifs sans crainte. Si vous cherchez de meilleurs conseils, de meilleurs rendements à long terme, des stratégies de réduction d’impôts, un excellent plan financier et de succession, c’est un professionnel compétent qui vous accompagnera pendant des décennies qu’il vous faut.

L’argument voulant qu’en regroupant nos investissements, nous réduisions nos frais ne devrait pas nous aveugler. Des frais de gestion réduits n’entraîneront pas nécessairement des rendements plus élevés ou moins de risques. Après tout, depuis quand le principe du plus bas soumissionnaire est-il un gage de qualité ?

Conseils