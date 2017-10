George Clooney terrifié par les couches de ses bébés

George Clooney est devenu père pour la première fois lorsque sa femme Amal a donné naissance à leurs jumeaux, Alexander et Ella, en juin dernier. Alors qu’il commence à s'habituer à certains aspects de la paternité, il admet que changer les couches des bambins n’est pas sa tasse de thé.

Lors d'une interview pour Entertainment Tonight, il a expliqué notamment que changer les couches des deux petits monstres a radicalement changé depuis qu'ils sont passés aux aliments solides.

«Il y a trois jours, mes enfants ont commencé à manger ce que nous pourrions qualifier de nourriture solide, a-t-il indiqué. Je ne sais pas comment ça rentre en tant que carotte et ça sort comme ça, mais c'était choquant. C'était choquant de voir à quel point les couches ont changé et je pense que ça ne reviendra jamais comme avant, je pense que ça va être comme ça pour toujours maintenant, et c'était terrifiant.»

En ce qui concerne les conseils qu'il donnerait aux jeunes pères, l’acteur de 56 ans a déclaré en plaisantant : «Ne leur donnez pas d’aliments solides, pas avant qu'ils ne puissent changer leur propre couche, donnez-leur juste du lait, ce serait mon conseil.» Sur un ton plus sérieux, il a cependant expliqué qu'il est plus que fier de la façon dont les jumeaux grandissent. «C'est une partie importante du voyage de ma vie et c'est vraiment, vraiment le plus grand pas dans la paternité pour moi à ce stade, a-t-il dit des changements alimentaires de ses jumeaux. Nous sommes toujours en train de nous habituer à avoir des êtres humains dans notre vie, deux petits êtres humains dont nous sommes responsables, mais c'est assez drôle et assez dingue.»

Amal et George Clooney se préparent également pour Halloween, qu'ils célèbreront pour la première fois avec leurs enfants. Mais la star de Suburbicon ne sait pas si les jumeaux seront déguisés pour le grand jour. «Si on fait ça, en fait, c’est pour soi-même, n’est-ce pas ? Parce que les bébés n'en ont pas grand chose à faire à ce stade», a-t-il expliqué en riant, avant d'ajouter : «Écoute, je vais rentrer à la maison et ma femme va dire : " Allez, on les déguise."»