Groupe Solotech pas intéressé par Juste pour rire

Le président du conseil d’administration de Groupe Solotech, Normand Legault, écarte la possibilité d’acquérir les actifs de Juste pour rire, une organisation qu’il connaît bien pour avoir occupé le siège de Gilbert Rozon pendant six mois, en 2009-2010.

«Je ne pense pas que nous allons soumettre une offre. Je lisais les commentaires de différents humoristes au cours des derniers jours. Il va falloir que ce qui sortira de Juste pour rire regagne la confiance de la colonie artistique», a déclaré M. Legault lundi midi en marge d’une conférence qu’il a prononcée devant les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Groupe Solotech, qui est la propriété de Claridge Inc., Capital régional et coopératif Desjardins ainsi que Investissement Québec, est déjà présent dans différents marchés comme les festivals, les tournées d’artistes internationaux et autres.



L’entreprise collabore entre autres avec Céline Dion, Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Arcade Fire, Kylie Minogue, etc.

Questionné au sujet des déboires de Gilbert Rozon, M. Legault se dit persuadé que le mouvement de dénonciation amorcé par l’affaire Harvey Weinstein va générer de profonds changements.

«Il faut qu’il y ait des changements de culture. C’est un électrochoc cette affaire-là. Je crois que ça va servir de catalyseur pour un changement majeur. Peut-être que je rêve, mais je l’espère en tout cas.»

M. Legault connait M. Rozon depuis 35 ans.

«Le milieu événementiel est petit à Montréal. On se connait tous. Je n’ai pas eu l’occasion de parler à Gilbert depuis les événements de la semaine dernière. Je dirais même que depuis deux ans, on s’est très peu vus parce qu’il était très occupé avec les célébrations du 375e anniversaire de Montréal», a-t-il conclu.