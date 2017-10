Groupe V Média rompt tous ses liens avec Éric Salvail

Le Groupe V Média a terminé sa réflexion en lien avec des projets éventuels en collaboration avec Éric Salvail et sa décision est catégorique: il ne collaborera plus avec l'animateur et sa maison de production Salvail & Co.

C'est ce qu'a fait savoir lundi à TVA Nouvelles le directeur des communications de la compagnie, Michael Majeau.

En plus du talk-show En mode Salvail, la boîte de production produisait Les recettes pompettes et Coup de foudre pour la chaîne V. Salvail & Co réalisait également l’émission Lip Sync Battle: Face à face pour MusiquePlus, qui appartient désormais à Groupe V Média.

Un peu plus tôt lundi, Radio-Canada avait annoncé qu’elle ne ferait plus affaire avec l’entreprise d’Éric Salvail. La société d’État exige que l’animateur vedette vende toutes ses actions avant d’entreprendre un projet ou une collaboration avec la compagnie.

Depuis la semaine dernière, Éric Salvail est visé par plusieurs allégations d’inconduites sexuelles. Ce dernier a publié jeudi une lettre dans laquelle il s’excusait de ses agissements et annonçait son retrait de la vie publique pour quelque temps.