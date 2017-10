Guillaume Wagner défend sa déclaration sur Facebook à Gravel le matin

De passage à Gravel le matin, Guillaume Wagner s'est défendu d’avoir couper l'herbe sous les pieds des présumées victimes de Gilbert Rozon.

La semaine dernière, l'humoriste avait dénoncé le comportement du fondateur de Juste pour rire dans une publication Facebook, seulement quelques heures avant qu'il soit la cible d'allégations de harcèlement et d'agression sexuelle dans Le Devoir. Wagner avait alors annoncé qu'il rompait tout lien avec Rozon.

«Ce qu'il faut savoir, c'est que c'étaient des rumeurs qu'on entendait depuis des mois [...] et ça ne sortait pas», a expliqué l'humoriste, en mentionnant que Geneviève Lorange, Line Charlebois et Marlène Bolduc avaient fait des sorties publiques dans les mois précédents sans que les médias n'en parlent.

Wagner dit avoir communiqué avec des journalistes pour savoir s'ils entendaient publier un texte sur les inconduites sexuelles de Rozon. Ils lui auraient répondu qu'ils en étaient au courant, sans mentionner si un article était prévu.

«Il fallait mettre de la pression, il fallait faire quelque chose. [...] Je sais que les journalistes avaient peur de sortir ces histoires-là. T'as peur des poursuites, t'as peur de ce qui peut arriver», a poursuivi l'humoriste, avant que Gravel lui rappelle qu'il fallait des preuves solides pour publier ce genre d'histoire.

Wagner a répondu qu'il était choqué que les allégations contre Rozon ne sortent pas dans les médias, même après les témoignages mentionnés plus tôt. Or, il a procédé à sa publication pour «partir un mouvement de solidarité, donner un espèce de souffle» pour encourager la dénonciation.

«J'aimerais préciser que plusieurs des victimes m'ont écrit et m'ont dit qu'ils ne l'ont pas vu comme [couper l'herbe sous les pieds] du tout, et m'ont même remercié. Je sais qu'il y a une victime qui ne l'a pas pris et je m'en excuse», a raconté Guillaume Wagner, en ajoutant que les journalistes impliqués dans l'histoire n'étaient «pas fâchés».