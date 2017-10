«Il n’y a pas de meilleure affectation que le Canada», dit la nouvelle ambassadrice américaine

OTTAWA | La nouvelle ambassadrice des États-Unis au Canada, Kelly Craft, est entrée officiellement en fonction lundi après une cérémonie tenue en présence de la gouverneure générale Julie Payette à Rideau Hall, à Ottawa.

«Il n’y a pas de meilleure affectation que le Canada», a déclaré Mme Craft lors d’une allocution prononcée après le dépôt de ses lettres de créance.

«Nous sommes liés par notre histoire, nos valeurs, notre économie, nos familles, notre environnement et notre engagement à améliorer la vie de nos citoyens», a poursuivi la nouvelle ambassadrice nommée par le président Donald Trump.

Mme Craft s’est aussi engagée à parcourir le Canada d’un bout à l’autre pour rencontrer les Canadiens.

L’ambassadrice arrive en fonction en pleine tourmente commerciale alors que les États-Unis et le Canada s’affrontent sur plusieurs dossiers, dont le bois d’œuvre et la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). «Je vais travailler à promouvoir une forte relation économique [...]. Je veux m’assurer que l’on continue à faciliter le commerce et les déplacements à la frontière», a-t-elle indiqué sans s’avancer plus avant sur le sujet.

Pour sa part, la gouverneure générale a fait preuve d’optimisme en accueillant l’ambassadrice. «Je crois sincèrement que, si nous travaillons ensemble [...], on peut accomplir de grandes choses», a déclaré Mme Payette avant de faire allusion à la collaboration entre les pays pour l’exploration spatiale.

Kelly Craft est devenue la 24e ambassadrice des États-Unis au Canada, succédant à Bruce Heyman.