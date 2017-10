J5 maintenant disponible sur votre tablette

Vous l’avez peut-être remarqué au cours des derniers jours, notre application J5 a fait peau neuve sur votre téléphone mobile et est maintenant disponible sur votre tablette.

Cet ajout à notre arsenal de plateformes nous permet de vous rejoindre là où vous le souhaitez, quand vous le désirez.

Que ce soit en format papier, en édition électronique, sur notre site web journaldequebec.com, sur notre application J5 mobile et maintenant sur votre tablette, vous avez plus que jamais l’embarras du choix.

Mise à jour en temps réel

Cette nouvelle version de J5, disponible gratuitement dans le Apple Store et sur Google Play, vous propose une navigation encore plus facile et intuitive qu’auparavant.

Fidèle à la recette qui a fait son succès, J5 se met à jour en temps réel, tout au long de la journée.

Sur votre tablette ou sur votre mobile, vous serez constamment branchés sur nos dernières nouvelles d’actualité, de sports et de spectacles, ainsi que sur nos sections Monde, Enquêtes, Argent et Opinions.

Vous aurez aussi le loisir d’ajouter à cette offre 5 sections ou sous-sections, selon vos préférences, afin de bénéficier d’une expérience encore plus personnalisée.

Nouvelles fonctionnalités

Autre nouveauté : dans cette version de J5, vos plateformes sont reliées entre elles. Vous pouvez ainsi entreprendre la lecture d’un reportage sur votre mobile et la poursuivre, plus tard, sur votre tablette.

Consultez dès maintenant notre section En 5 minutes, à la page 24, afin de découvrir l’ensemble des nouvelles fonctionnalités de J5.

En ce 50e anniversaire du Journal de Québec, l’arrivée de J5 sur tablette constitue une innovation dont nous sommes fiers. Nous sommes convaincus qu’elle plaira à nos lecteurs ainsi qu’à nos annonceurs.

Bonne lecture

et bonne navigation!