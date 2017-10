La religion est plus forte que la loi?

Il y a quelques jours, au terme d’un procès qui a duré cinq jours, le juge Robert Smith de la Cour supérieure de l’Ontario a statué qu’un homme qui forçait régulièrement sa femme à avoir des relations sexuelles avec lui n’était pas coupable d’agression sexuelle.

Pourquoi ?

Parce que l’homme est musulman et que dans sa religion, les femmes sont obligées de satisfaire sexuellement leur mari.

« Je ne le savais pas »

Je n’invente pas cette nouvelle, c’est vraiment arrivé.

Pourtant, le droit est clair : NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI.

« Je ne savais pas qu’au Canada, ce n’est pas permis de forcer sa femme à avoir une relation sexuelle » ne peut être considéré comme une excuse.

Tu vis au Canada ? Tu dois connaître les lois canadiennes.

C’est ta responsabilité. Informe-toi.

Malheureusement, au Canada, de plus en plus de gens ont des droits, et de moins en moins de gens ont des responsabilités.

Donc, parce que l’homme en question a dit ignorer que le Code criminel canadien avait préséance sur le Coran, il a été déclaré non coupable.

Même si en 2002, sa femme a dit qu’il l’a prise par les poignets, qu’il l’a poussée sur le sofa, qu’il lui a baissé le pantalon et qu’il l’a violée alors qu’elle disait « Non, non, je ne veux pas ! »

Ben coudonc.

Drôle de conception de la loi.

Est-ce à dire que si je vais en Arabie Saoudite et que je suis arrêté parce que j’ai « frenché » ma blonde en public, je pourrais me défendre en disant que je ne connaissais pas les lois du pays ?

Un jugement raciste

Qu’on se le dise.

Tu es un Canadien catholique de souche et tu violes ta femme ? Tu es coupable d’agression sexuelle.

Tu es un immigrant musulman et tu violes ta femme ? Tu seras déclaré non coupable parce que tu ne savais pas qu’on n’applique pas la charia au Canada.

C’est ce qu’on appelle un accommodement déraisonnable.

En fait, c’est carrément raciste. Car en agissant de la sorte, on dit que les immigrants ne sont pas assez intelligents pour s’informer sur les lois de leur pays d’accueil.

C’est comme l’autre juge imbécile qui a donné une peine minimale à un Québécois d’origine algérienne qui sodomisait régulièrement sa jeune nièce sous prétexte qu’au moins, il préservait la virginité de sa victime, qui est si importante dans sa communauté !

Une loi inacceptable

C’est bien beau, dénoncer les agresseurs.

Et si on dénonçait AUSSI les religions, QUELLES QU’ELLES SOIENT, qui permettent aux hommes d’agresser impunément les femmes ?

Ce qui me fait penser...

On dit qu’une loi qui interdirait la burqa et le niqab dans l’espace public serait épouvantable, car elle empêcherait les femmes qui portent un voile intégral de sortir de chez elles...

Euh... Désolé, les amis, mais vous vous trompez de cible. C’est la loi religieuse qui empêche les femmes de montrer leur visage en public qui est épouvantable !

Si une loi religieuse obligeait les femmes à se promener nues dans la rue, on abrogerait la loi sur l’indécence pour permettre à ces femmes de respecter leur religion ?

Et si on respectait nos valeurs ?