L’appel de Trump «a fait pleurer» la veuve du soldat américain tué au Niger

«Ça m’a fait pleurer»: la veuve de La David T. Johnson, le soldat américain tué au Niger début octobre, est revenue lundi sur l’appel polémique que lui a passé le président Donald Trump, l’accusant notamment de ne pas s’être souvenu du nom de son mari.

«Le président a dit qu’il savait pour quoi il s’était engagé, mais ça fait mal. Ça m’a fait pleurer. J’étais en colère à cause du ton de sa voix et de la manière dont il l’a dit», a déclaré Myeshia Johnson lors d’une interview sur la chaîne ABC News.

«Il ne se souvenait pas du nom de mon mari. La seule raison pour laquelle il s’en est souvenu est parce qu’il m’a dit qu’il avait son dossier sous les yeux, et c’est là qu’il a prononcé le nom La David. Je l’ai entendu bafouiller en essayant de se souvenir du nom de mon mari, et c’est ce qui m’a fait le plus mal, parce que si mon mari est là-bas à se battre pour notre pays, s’il risque sa vie, pourquoi ne pouvez-vous pas vous souvenir de son nom?», a-t-elle ajouté.

«Je n’ai rien dit, j’ai juste écouté. J’étais très fâchée, ça m’a fait pleurer encore plus», a-t-elle également déclaré.

Le président lui a très rapidement répondu par un tweet. «J’ai eu une conversation très respectueuse avec la veuve du sergent La David Johnson, et j’ai prononcé son nom dès le début, sans aucune hésitation!», a-t-il assuré.

Frederica Wilson, élue démocrate de Floride à la Chambre des représentants, avait accusé le président la semaine dernière d’avoir déclaré «je suis sûr qu’il savait ce pour quoi il s’engageait, mais ça reste douloureux» en présentant ses condoléances à Myeshia Johnson, enceinte de son troisième enfant avec La David Johnson.

«L’élue démocrate a complètement inventé ce que j’ai dit à l’épouse d’un soldat mort au combat (et j’ai la preuve). Triste!», lui avait répondu le président sur Twitter.