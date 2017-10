Laval: un autre témoin confirme la collusion et les pots-de-vin

Un autre ex-patron d’une firme de construction confirme le trucage des contrats publics et le versement d’une ristourne en argent comptant à Laval, lorsque Gilles Vaillancourt était maire.

Lundi, au procès de l’entrepreneur Tony Accurso, Mario Desrochers, ex-directeur des opérations pour la firme de pavage Sintra, a affirmé avoir lui aussi participé au stratagème criminel.

Desrochers, arrêté en 2013, a plaidé coupable en juillet dernier et écopé d’une peine de prison avec sursis.

Devant le juge James Brunton et les 12 membres du jury, Mario Desrochers a affirmé qu’entre 2001 et 2005, il avait rencontré jusqu’à une vingtaine de fois Claude De Guise, ex-directeur de l’ingénierie à la Ville de Laval. Ce dernier lui annonçait quels contrats obtiendrait son entreprise, avant même la fermeture des appels d’offres.

De Guise lui remettait aussi une liste des entrepreneurs qui s’étaient procuré les plans et devis. Cela permettait à Desrochers d’appeler les autres membres du cartel afin qu’ils s’entendent à l’avance sur la valeur des soumissions.

«Il y a peut-être des contrats qui passaient, et qui n’étaient pas organisés. Mais la plupart du temps, ils étaient organisés», a décrit le témoin.

En retour de ces contrats garantis, Mario Desrochers a reconnu devant la cour qu’il avait versé une ristourne de 2 % de la valeur des contrats, en argent comptant.

Mario Desrochers dit avoir hérité de ces tâches chez Sintra après le départ de son ex-patron Gilles Théberge, en 2000. La semaine dernière, Théberge était le premier témoin de la Couronne et a reconnu que les contrats étaient truqués.

Accurso, 66 ans, fait partie des 37 personnes arrêtées par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) en 2013. L’ex-maire Gilles Vaillancourt s’est reconnu coupable de fraude et corruption, et est en prison depuis presque un an.

Selon la Couronne, Accurso a fait partie du cartel des entrepreneurs. Il a plaidé non coupable aux cinq chefs d’accusation qui pèsent contre lui.

Plus de détails à venir...