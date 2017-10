[VIDÉO] Le pape s’adresse aux jeunes Canadiens via le web

QUÉBEC | Le pape François s’est adressé pour la première fois aux jeunes Canadiens via une vidéo sur le web, dimanche.

Dans sa vidéo diffusée sur la chaîne web «Sel + Lumière», le pape recommande notamment aux jeunes de ne pas laisser quiconque «voler leur jeunesse».

«Ne permettez à personne de freiner ou obscurcir la lumière que le Christ met sur votre visage et dans votre cœur. Soyez les artisans de relations basées sur la confiance, le partage et l’ouverture et cela, jusqu’aux confins du monde», a également indiqué le souverain pontife, dans son enregistrement.

La vidéo de huit minutes est entièrement en italien, bien que des versions sous-titrées en français et en anglais soient disponibles.

Cette initiative a été réalisée en amont d’un présynode des jeunes préparant un synode des évêques, qui aura lieu en octobre 2018, a précisé l’Église catholique de Québec.