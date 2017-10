Les filles mode craquent pour les «espadrilles de papa» et on est pas mal perplexes

La nouvelle folie chez les fashionistas? Les «dad sneakers» (souliers de course de papa).

Une publication partagée par Department Store by ELLE (@departmentstore.ro) le 4 Sept. 2017 à 1h20 PDT

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 19 Oct. 2017 à 11h13 PDT

Autrefois réservées aux pères de famille, ces chaussures sportives à semelle épaisse ont à présent la cote dans l’univers mode.

Une publication partagée par The Styleograph (@thestyleograph) le 24 Août 2017 à 0h47 PDT

Une publication partagée par Estelle Pigault (@stelouchebabouche) le 22 Oct. 2017 à 4h55 PDT

Avec une robe, un ensemble plus décontracté ou même un tailleur, les influenceuses ne s’en passent tout simplement plus.

Une publication partagée par Aimee Song (@songofstyle) le 13 Sept. 2017 à 16h16 PDT

Une publication partagée par Emili Sindlev (@emilisindlev) le 14 Août 2017 à 9h24 PDT

Les grandes maisons comme Balenciaga et Acne en ont même dessiné des versions haut de gamme hyper convoitées.

Une publication partagée par @binge_yan le 23 Oct. 2017 à 11h58 PDT

Balenciaga 850$ US

Acne 630$

Vendus à plus de 600$, ces modèles griffés ressemblent drôlement aux chaussures bon marché Kirkland Signature du Costco. Vous ne trouvez pas?

Une publication partagée par Alvaro Lazarte (@a.enriketo) le 30 Sept. 2017 à 14h54 PDT

Bien que surprenante, on doit avouer aimer l'aspect confortable et un brin ludique de cette tendance. Si ça vous dit d'adopter le look, voici quelques options un plus abordables :

84$ chez Urban Outfitters

59,90$ chez Zara