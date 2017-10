Les humoristes en gestion de crise

Plusieurs humoristes se sont réunis lundi soir pour faire le point sur la situation concernant Gilbert Rozon, qui est visé par plusieurs allégations d’agressions sexuelles.

Ils souhaitent notamment discuter de l’avenir de leurs collaborations avec le groupe Juste pour rire, mais aussi de la situation actuelle qui bouleverse le milieu culturel québécois.

«On va se réaligner toute la gang et on va se mettre ensemble, soutient Philippe Laprise. Si tout le monde tire à gauche et à droite, ça n’aide pas personne. Et ce qu’on veut, évidemment, c’est aider toutes ces femmes-là. C’est pour ça que nous sommes là.»

«Si le milieu de l’humour est en crise, je pense que c’est un enjeu à l’échelle planétaire au moment où l’on se parle», ajoute Louise Richer, directrice de l’École nationale de l’humour.

De son côté, François Massicotte a déclaré avoir été secoué lorsqu’il a appris que Julie Snyder avait déposé une plainte d’agression sexuelle contre le magnat de l’humour.

«Julie, moi, je suis un peu sous le choc, affirme-t-il. Ce que j’entends, c’est que ça s’est passé à Paris, elle commençait. Je pense que j’étais là, parce que c’était la première de Michel Courtemanche à Paris. Elle animait "Sortir" et câline, moi j’étais là. Ce sont des affaires assez troublantes.

Des humoristes ont confié à TVA Nouvelles qu’aucune décision ne sera toutefois prise ce soir.

La rencontre était organisée au Bordel Comédie Club, situé sur la rue Ontario à Montréal.