Les vandales d’un cimetière de Québec ont laissé des traces

Le saccage sans précédent d’un cimetière en pleine nuit de juin, il y a deux ans, risque de ne pas demeurer impuni si la police de Québec arrive à identifier le propriétaire d’une chaussure.

Au petit matin du 4 juin 2015, la section du cimetière Saint-Charles, située entre la rue Saint-Vallier et la rivière Saint-Charles, n’avait plus ses airs d’antan. Théâtre d’un élan de vandalisme aussi violent qu’inexplicable, le cimetière était alors jonché de pierres renversées, brisées, piétinées.

Au total, 170 pierres tombales ont ainsi été endommagées; un nombre considérable compte tenu du poids et de la dimension de certaines pièces, souvent très massives, qui n’ont pas été épargnées par les vandales.

Photo d'archives Agence QMI, Aurélie Girard

«Une telle ampleur, un tel acharnement... On n’en revenait pas et on avait du mal à comprendre», confie le directeur général de la compagnie du cimetière Saint-Charles, François Chapdelaine, qui garde encore un souvenir très net de l’horreur s’offrant à lui ce jour-là.

Plusieurs indices

Deux ans après les événements, le Service de police de Québec (SPVQ) dévoile de nouvelles informations dans l’espoir de retrouver les suspects, à commencer par la photo d’une empreinte de chaussure, très nette, relevée sur l’une des pierres renversées.

Deux traces de pas ont d’ailleurs été relevées sur place.

Photo courtoisie SPVQ

«Avec l’identité judiciaire qui contribue vraiment à notre dossier, on a quand même pu voir que selon les dommages - dont la crypte qui avait été défoncée – (...) on a toujours deux traces distinctes, explique le sergent-détective Claude Roy, responsable de l’enquête.

«On a des jeunes qui ont été entendus ici, qui criaient, qui avaient l’air d’avoir du fun et qui étaient sur le party et ça dure longtemps», renchérit M. Roy à propos des indices cumulés jusqu’ici.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Pour la première fois depuis les événements, le SPVQ avance la description sommaire de trois suspects associés, selon eux, à cet acte de vandalisme sans précédent: des jeunes, début vingtaine, aux cheveux courts, vêtus de couleurs sombres et qui ne portaient pas de casquettes. L’un des trois suspects portait des pantalons étroits.

Les trois suspects auraient également pris la fuite à bord d’une voiture foncée, dont la police détient une photo.

Photo courtoisie SPVQ

Plus tard, au cours de la même nuit, deux témoins ont aperçu les trois suspects affairés à commettre d’autres gestes de vandalisme à l’extérieur des terrains du cimetière.

«Les jeunes vont s’amuser à renverser des tréteaux, donner des coups de pieds sur des véhicules, renverser des poubelles», raconte Claude Roy, en précisant qu’il s’agit là d’un élément d’enquête important.

Dans les jours qui ont suivi le saccage, plusieurs familles se sont rendues au cimetière Saint-Charles pour s’assurer de l’état des pierres tombales réservées à leurs proches. Avec 170 monuments vandalisés, les mauvaises surprises ont été nombreuses et la direction du cimetière a d'ailleurs dû accompagner plusieurs familles dans cette épreuve.

Photo d'archives Agence QMI, Aurélie Girard

«C’est très réconfortant»

Malgré les nombreux éléments d’enquête, certains indices restent minces et la police cherche toujours à identifier les auteurs de ce geste aussi gratuit que révoltant.

Le directeur général de la compagnie du cimetière Saint-Charles se réjouit quant à lui du progrès de l’enquête et de l’intérêt toujours présent chez la police à vouloir résoudre ce crime sans conséquence humaine, mais tout de même impuni.

«C’est très réconfortant, confie François Chapdelaine, et je suis emballé de savoir qu’ils ont pu continuer leur enquête et se rapprocher du but.»

Pour toutes informations à communiquer sur le dossier, la population est invitée à contacter la police de Québec via le numéro 418-641-AGIR (2447).