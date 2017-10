L’Est-du-Québec veut le 3e lien dans l’est

Des résidents de l’Est-du-Québec se mobilisent pour que le projet de 3e lien entre la Rive-Sud et Québec soit situé à l’est de Québec.

Un retraité de bientôt 90 ans qui transporte bénévolement et régulièrement des malades et des handicapés dans des hôpitaux de Québec veut mettre sur pied un comité réunissant des gens de la Côte-du-Sud jusqu’en Gaspésie, en faveur d’un troisième lien routier entre Lévis et Québec.

« Les gens de l’Est-du-Québec et des Maritimes, qu’on se réveille. Il faut faire des pressions », estime Raynald Pelletier.

Perte de temps

Il dit perdre parfois lui-même 1 h ou 1 h 30 dans la circulation quand il doit se rendre à Québec.

Il habite à Pohénégamook, à un peu plus de 200 km de Québec.

Raynald Pelletier croit que les discussions et réflexions doivent sortir des salons de la région. Il est surpris que personne n’ait entamé un tel processus.

Transport

Depuis quelques jours qu’il en parle, il dit avoir reçu l’appui de gens d’Amqui, Pohénégamook et Témiscouata-sur-le-Lac, souhaitant former un comité. Il s’était aussi assuré de l’intérêt de plusieurs personnes de l’industrie des transports.

Quelques coups de fil logés, entre autres, à Transport Rivière-du-Loup et à Transport Gilmyr, à Montmagny, suffisent pour confirmer que les transporteurs souhaitent fortement un 3e lien à l’est.

Les entreprises gagneraient du temps et de l’argent, assurent-elles.

« S’ils en font un, c’est sûr que ce serait bénéfique pour nous autres. Ça nous permettrait peut-être aussi d’aller chercher de la main-d’œuvre », a dit Marcus Deschênes, directeur des opérations de Transport Gilmyr, dans Chaudière-Appalaches.