Mairie de L'Ancienne-Lorette: William Fortin s'oppose au prolongement de l'autoroute 40

Le jeune candidat à la mairie de L’Ancienne-Lorette s’oppose également au prolongement de l’autoroute 40 et propose de construire une piste cyclable et des parcs sur ces terrains vacants. William Fortin, 26 ans, souligne qu’il s’agit premièrement d’une question de sécurité. «Il y a une école sur le parcours», dit-il.

«Je suis aussi contre le prolongement de l’autoroute 40. Mais je pense que ce qu’on devrait faire ce sont des parcs et une piste cyclable sur les terrains de l’autoroute 40», a expliqué celui qui se présente contre Émile Loranger. Selon M. Fortin, Émile Loranger s’oppose au prolongement, mais ne propose rien depuis de nombreuses années afin d’occuper l’espace.

«Depuis le temps qu’il est là et qu’il en parle, on dirait que les terrains vont rester là et il ne fera rien avec ça. Il en parlait il y a quatre ans et encore aujourd’hui. Mais, on dirait qu’il ne veut rien faire», a-t-il mentionné. «Moi, je pense qu’on doit les aménager».

Vendredi dernier, le maire sortant a indiqué dans «la Chronique du maire» qu’il souhaite rencontrer le nouveau ministre des Transports André Fortin pour trouver une solution définitive, alors que le projet de prolongement de l’autoroute pourrait être examiné pour aider à régler les problèmes de congestion à Québec.

«Le conseil en entier est opposé. Même un boulevard urbain n’est pas une solution», avait indiqué M. Loranger.

Bizarrement, c’est le père de William Fortin, Alain Fortin, qui a contacté le Journal afin de relater que son fils voulait réagir à la sortie de M. Loranger. Pourtant, le jeune candidat avait assuré au Journal se dissocier de son paternel. Il a assuré qu’il ne savait pas que son père communiquerait avec le Journal. «Il a sans doute voulu m’aider», a-t-il dit.