MeToo: Un forum populaire de «gamers» fermé

NeoGAF, un des forums de jeux vidéo les plus populaires sur le Web, est hors-ligne depuis ce weekend alors que Tyler Malka, créateur de la plateforme, a été accusé d’agression sexuelle. En support à la survivante derrière la dénonciation, les modérateurs du forum ont retiré NeoGAF de la Toile (il est maintenant de retour en ligne, mais fermé pour «réparation»).



C’est une publication privée de la cinéaste texane Ima Leupp qui serait à l’origine de la fermeture. Waypoint rapporte que l’artiste a décrit son agression sur Facebook, en lien avec la vague #MeToo. Malka, un ami à l’époque, aurait profité d’une soirée d’ivresse pour s’en prendre à elle. Alors qu’elle prenait une douche, l’homme — qui est également acteur — s’est glissé dans sa salle de bain complètement nu.



Pressée de dénoncer l’agresseur par ses contacts Facebook, Leupp a invité ses contacts à «googler» EviLore, le pseudo utilisé par Malka sur le Web, dont NeoGAF. Lors d’un échange de courriels avec Patrick Klepek, journaliste chez Waypoint, l’agresseur présumé a fait valoir que l’accusation était «ridicule et consensuelle» en plus de décrire Leupp comme une personne «troublée et malicieuse».



La publication de la cinéaste est devenue virale, bien malgré elle; certains de ses adeptes auraient partagé des captures d’écrans de son témoignage sur le Web et l’une d’entre elles s’est retrouvée sur NeoGAF.



Pas la première fois



Ce n’est pas la première fois qu’une agression de Malka fait jaser sur son propre forum. En 2012, alors qu’il racontait un voyage sur sa plateforme, certains utilisateurs ont sourcillé en lisant un récit où il avouait avoir pincé les fesses d’une inconnue sans son consentement lors d’une soirée arrosée dans un bar. EviLore s’est défendu bec et ongles à l’époque.



Marasme à l’interne



Bien que pressé par les modérateurs de NeoGAF, Malka n’aurait pas fourni d’explication à ses récents agissements. Un silence radio qui a poussé ceux-ci à laisser le navire. Après avoir été court-circuité, le forum est maintenant de retour, mais «fermé» pour «réparation».



Bientôt de retour



En entrevue avec Waypoint, Malka laisse entendre que NeoGAF sera bientôt de retour et se détournera des sujets qui ne sont pas en lien avec les jeux vidéo. «En ce qui me concerne, je n’ai aucune raison de me cacher. Je serai à la tête [de NeoGAF] comme je l’ai toujours été.»