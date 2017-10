Solotech espère participer au spectacle de la mi-temps du Super Bowl

Le Groupe Solotech pourrait être appelé à participer au spectacle de la mi-temps du 52e Super Bowl, qui se déroulera le 4 février 2018 à Minneapolis.

On pourrait même dire que Solotech a le pied dans la porte depuis que la NFL a confirmé la présence du chanteur à l’événement sportif le plus regardé de la planète. « Possiblement que l’on va être appelés à collaborer. Ce sera à son équipe de production de décider quel genre de spectacle ils veulent réaliser », a affirmé Normand Legault, président du conseil d’administration.

Lorsque le lien de confiance est établi, dit-il, les artistes veulent travailler avec les mêmes équipes techniques. La participation de Solotech au Super Bowl pourrait donc générer des retombées économiques importantes.

« Cela donne lieu à une couverture médiatique gigantesque et à des cotes d’écoute qui explosent. C’est une très belle réussite de création marketing », a ajouté M. Legault en marge d’une activité de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Solotech a notamment participé à la tournée Lady Gaga’s artRAVE, qui s’est promenée dans 79 villes. Une équipe technique était responsable de l’écran géant de 168 panneaux. Solotech travaille également avec des artistes comme Céline Dion, Bruce Springsteen, Arcade Fire et Kylie Minogue.

Acquisitions en vue

L’entreprise, qui compte 850 employés, prévoit réaliser un certain nombre d’acquisitions au cours des prochaines années.

« Nos prévisions de croissance vont être affectées par les acquisitions. Cela pourrait impacter grandement le chiffre d’affaires et la taille de l’entreprise. On parle de secteurs autant dans les domaines de la location que de l’intégration. Il s’agit de deux divisions très actives. On peut anticiper un 20 % à 30 % de croissance cette année. C’est majeur », a dévoilé M. Legault, sans vouloir en dire plus pour le moment.

La dernière acquisition importante remonte à 2014, alors que le groupe québécois a mis la main sur l’entreprise Midnite Hour Productions de Toronto.