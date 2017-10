Pas d'arrêt à Québec pour les Foo Fighters, mais...

Les Foo Fighters ont annoncé lundi matin qu’ils ajoutaient 17 dates à leur calendrier de tournée, l’été prochain, aux États-Unis et au Canada. Pour l’instant, le Concrete and Gold Tour ne s’arrêterait ni à Québec, ni à Montréal.



Le groupe passera donc à Toronto, Boston et New York, mais aucun détour par le Québec n’est prévu.



Les fins observateurs ont toutefois remarqué que les Foo Fighters seraient libre neuf soirs entre le 5 et le 15 juillet, dates de la 51e édition du Festival d’été de Québec. Les fans réclament leur retour depuis leur prestation sur les Plaines en 2015, gâchée par un violent orage qui avait forcé l’annulation du concert après quatre chansons.



Tous les espoirs sont maintenant permis, puisque les Foo Fighters seront dans le coin : ils se produisent à Philadelphie le 7 juillet, à Toronto le 12, et New York le 14.



Annulation de concert



Dans un autre ordre d’idée, les Foo Fighters semblent vivre des moments difficiles ces jours-ci. Ils ont annulé un spectacle à la dernière minute dans le Kentucky vendredi, évoquant une «urgence familiale», sans préciser quel membre du groupe était concerné.



Dans la foulée, ils ont également annulé un spectacle lundi soir à Nashville, ainsi qu’à Memphis le lendemain.



Les concerts ont été reportés en mai prochain.