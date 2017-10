Nouvelle Porsche 911 Carrera T: pour les puristes

La nostalgie vend et ça, Porsche l’a compris. Avec la 911 Carrera T, Porsche replonge en 1968. Grosso modo, il s’agissait d’une version allégée de la 911 régulière.

Pour augmenter les performances, deux options s’offrent à nous : augmenter la puissance ou diminuer la masse.

Méfiez-vous, le T, chez Porsche ne signifie pas «turbo», mais plutôt «tourisme».

Porsche 911 T 2018 Porsche

En quelques mots, la 911 T se distingue de la 911 que l’on connaît tous grâce aux rapports plus courts de sa transmission manuelle et au différentiel à blocage mécanique.

Un peu à l’image de Lotus qui met de l’avant cette technique, Porsche a voulu alléger sa 911. Tout a carrément été optimisé afin de diminuer le chiffre lorsqu’elle monte sur la balance. Les vitres latérales et arrière sont faites de verre léger. Quant aux poignées de portes intérieures, elles ont été troquées pour de simples sangles. En ce qui concerne les sièges arrière, on leur dit au revoir. On offre aussi la possibilité de supprimer le système d’infodivertissement PCM.

Porsche 911T 1968 Wikipedia - Thesupermat

Tous ces efforts lui ont permis de réduire de vingt kilogrammes son poids total. Considérant que la 911 est déjà une voiture que l’on peut qualifier d’optimisée, on ne peut que souligner ce travail. On est impatient de la conduire afin de la comparer à la 911 régulière.

Sous le capot arrière, on retrouve le six cylindres à plat biturbo qui développe une puissance de 370 chevaux-vapeur et 331 livres-pied de couple.

Les premiers exemplaires seront livrés dès les premiers mois de l’année 2018. Avec un prix de détail de 116 500$, elle est un peu moins chère que la Carrera S.

