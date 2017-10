Au cours des six dernières années, Buropro Citation a procédé à l’acquisition de dix entreprises œuvrant principalement dans les domaines du livre et de la papeterie. Ces transactions dans des secteurs difficiles lui ont permis de quadrupler son chiffre d’affaires.

Ces acquisitions, le président, Guy Bergeron, et son équipe y ont réfléchi longuement avant de les compléter. Buropro s’adressait presque exclusivement à une clientèle corporative depuis 1946. Ce virage devait leur offrir une grande vitrine sur le monde.

En plus d’ajouter le livre à son arsenal initial, qui comprenait la papeterie, le mobilier de bureau, les ordinateurs et l’impression, Buropro y a notamment greffé le jeu, les arts plastiques et le cadeau, des secteurs où l’offre était quasi inexistante en région.

« Diversifier notre entreprise »

« On est un Toys “R” Us, un Future Shop, un Archambault et un Omer DeSerres sous un même toit. Jusqu’à présent, on s’est établis dans des villes où il y avait définitivement un besoin. Où les gens devaient se rendre à l’extérieur pour se procurer ces produits. Notre succès consiste à avoir su diversifier notre entreprise », explique M. Bergeron.

Née à Victoriaville, Buropro Citation offre maintenant son concept unique à Drummondville, Saint-Hyacinthe, Belœil et Granby. Pour la première fois au cours des dernières années, les revenus provenant du détail ont surpassé ceux reliés aux entreprises.

« Nous sommes très sollicités, les autres villes nous attendent. Lorsque nous sommes arrivés à Granby, c’était plein à l’instant où on a ouvert les portes, explique Luc Pépin, directeur associé. Nous avons connu une belle croissance, mais il est maintenant temps de faire une pause pour intégrer la relève. »

Une quatrième génération

Six nouveaux actionnaires ont fait l’acquisition des actifs de la chaîne de magasins Buropro citation le 1er mai, dont Kristina Bergeron, la fille de Guy, qui devient ainsi la quatrième génération de Bergeron à la tête de l’entreprise. L’arrivée de ces forces fraîches permettra aux quatre propriétaires des dernières années de se diriger graduellement vers la retraite.

Les actionnaires ont fait de la relève leur priorité dans le cadre de la stratégie de développement de l’entreprise. Ils ont reçu des offres pour vendre leurs magasins, mais ont préféré donner aux suivants.

« Ç’aurait été plus facile de vendre et probablement plus payant, mais nos employés méritent qu’on leur fasse confiance et nous trouvons beaucoup plus valorisant de leur céder », explique M. Bergeron.

Buropro Citation mettra un frein temporaire à son développement, le temps d’intégrer ses nouveaux actionnaires, puis prévoit reprendre son expansion dans le sud du Québec à compter de 2018.

Bon coup

« La décision prise en 2010 d’aller à contre-courant de la tendance et d’ouvrir un magasin de vente au détail de 30 000 pieds carrés offrant livres, objets d’artisanat, jeux et cadeaux. »

Moins bonne décision

« On a pris et on prend encore trop de temps à faire le passage au e-commerce. »

Conseil à un jeune entrepreneur

« N’ayez pas peur de vous entourer de gens compétents et complémentaires et de leur donner les moyens de contribuer pleinement au sein de l’entreprise. Il est toujours utile d’être épaulé de meilleur que soi. »