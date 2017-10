Recherché, il se rend à la police après avoir obtenu 1700 partages sur Facebook

REDFORD | Michael Zaydel, aussi surnommé Champagne Torino sur les réseaux sociaux, s’est rendu lui-même à la police de Redford, au Michigan, après avoir perdu un pari sur Facebook, alors que le récent post de la police a obtenu 1700 partages.

Recherché pour de multiples mandats, l’homme s’amusait à se moquer des policiers sur leur page Facebook. Il avait même écrit «Vous craignez, les gars» sous une de leurs publications.

La police n’a pas vraiment apprécié l’humour du délinquant, et l’a provoqué en le menaçant de le bloquer de leur page.

Face à quoi, Champagne Torino a déclaré qu’il n’était pas inquiet face à cette menace, et qu’il irait lui-même au poste de police pour se rendre, si la prochaine publication des policiers obtenait plus de 1000 partages.

Il a même ajouté qu’il amènerait des beignes!

Tel est pris, qui croyait prendre

La police de Redford n’a pas manqué l’occasion d’attraper le farceur et a demandé aux abonnés de leur page de partager leur publication. Et avec 1700 partages, on peut dire que la mission est plus que réussie.

Champagne Torino s’est bien rendu à la police, amenant 12 beignes ainsi qu’un bagel. Les policiers ont donc annoncé la grande nouvelle sur Facebook, précisant que l’homme se rendrait à son audience dès le lendemain.