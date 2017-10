Shaw n’a pas tenu des propos homophobes

La nouvelle est quelque peu passée inaperçue, mais la LNH a ouvert une enquête au cours du week-end pour faire la lumière sur des propos homophobes qu’Andrew Shaw aurait tenus au cours du match à Anaheim.

Après avoir discuté avec l’accusé, avec les officiels en place, ainsi qu’avec certains officiels mineurs, la LNH a convenu de l’acquittement de l’attaquant du Canadien.

« Il y a des micros sur les bancs de punition. Je savais que je n’avais rien dit de mal, alors je ne m’en faisais pas trop », a indiqué Shaw.

L’athlète de 26 ans n’en était pas à une première enquête du genre. Pendant les séries éliminatoires de 2016, il avait écopé d’un match de suspension pour avoir lancé ce genre de propos à l’endroit d’un officiel.

« J’ai fait des erreurs par le passé et j’ai appris de celles-ci, a-t-il soutenu. Cette fois, je n’étais pas dans le tort. D’ailleurs, j’ai eu droit à des excuses de certaines personnes. »

Interrogé à savoir quel type d’injures il avait pu lancer pour se retrouver une nouvelle fois au centre d’une controverse, Shaw a préféré ne rien dévoiler.

« Il y avait quelques jurons. Ce n’était pas dirigé vers personne. Ce n’était rien de blessant. C’était seulement mon langage grossier. »

Pas assez méchants

Non, Shaw n’a pas la langue la plus propre du vestiaire du Canadien. Un défaut attribuable à l’émotivité du garçon. D’ailleurs, si ses coéquipiers jouaient avec un niveau d’émotion aussi élevé que le sien, le Canadien ne se retrouverait pas déjà dans une position précaire.

« On doit être beaucoup plus irritables et se fâcher davantage. On doit jouer de façon plus physique et un peu moins propre, a-t-il décrit. Je crois que nous avons fait un bon pas dans ce sens lors du dernier match. »

Joueur le plus puni du Tricolore, avec 110 minutes passées au cachot la saison dernière, Shaw sera assurément en lice une fois de plus cette année. Après huit matchs, il compte déjà 18 minutes de punition, dont 14 dans la seule rencontre de vendredi.