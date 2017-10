TripAdvisor honore les tables de Québec

La ville de Québec domine le dernier classement du site web américain TripAdvisor en décrochant trois des cinq premières positions du classement des meilleurs restaurants de fine cuisine au pays.

La palme revient au nouveau restaurant Chez Muffy, anciennement Le Panache, une distinction de bon augure pour l’établissement qui a changé d’image à la fin de l’été. L’Auberge Saint-Antoine, propriétaire des lieux, a d’ailleurs deux raisons de célébrer puisqu’elle se classe aussi première dans la catégorie des meilleurs hôtels au Canada.

« Challenge »

Selon le directeur général Guy Lombard, l’important achalandage touristique marqué par la venue des grands voiliers et les nombreux bateaux de croisière ont offert une belle visibilité à l’hôtel et au restaurant tout en constituant un « challenge » pour maintenir les mêmes standards de qualité.

« On a eu une très belle saison touristique et je sais que nos compétiteurs font aussi du très bon travail. Alors on est satisfait parce qu’on a réussi à maintenir la qualité qu’on voulait apporter à notre clientèle », a-t-il mentionné.

C’est d’ailleurs dans le secteur du Vieux-Port que l’on retrouve le plus grand nombre de lauréats dans la région.

Vote du public

Le palmarès, basé sur les avis laissés par les voyageurs, a été dévoilé la semaine dernière par le site américain spécialisé dans les conseils touristiques dans le cadre des « Travellers’ Choice ».

Sur la rue Saint-Paul, le restaurant Légende peut se vanter d’être le deuxième meilleur restaurant selon ce classement. « C’est une récompense qui est importante pour nous parce qu’elle nous est octroyée par les gens qui nous ont notés. Ce ne sont pas des inspecteurs qui viennent avec un barème pour t’évaluer [...] c’est vous et moi qui allons manger au restaurant et qui donnons nos impressions et nos étoiles », a souligné la propriétaire Karen Therrien.

« Il y a d’excellents restos à Québec et je pense que tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu. [...] On est très fiers que Québec tire sa place sur le plan canadien », a-t-elle poursuivi.

En cinquième position se retrouve le Laurie Raphaël, dont le décor et le concept ont été complètement revus il y a un an.

Toujours près du fleuve, Toast ! fait aussi bonne figure en 7e place. L’Hôtel 71, situé dans le même secteur, se retrouve à la troisième place dans la catégorie consacrée à l’hébergement.