Trois plaintes déposées au SPVM contre Éric Salvail

Trois plaintes pour agression sexuelle ont été déposées au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à l’endroit de l’animateur et producteur Éric Salvail, a appris TVA Nouvelles.

Parmi ces plaintes, l’une d’entre elles a été formulée par une personne qui a décidé de garder l’anonymat.

Un peu plus tôt lundi, Groupe V Média et Radio-Canada ont rompu tous leurs liens d’affaires avec la vedette et sa boîte de production, Salvail & Co.

Depuis la semaine dernière, Éric Salvail est visé par plusieurs allégations d’inconduites sexuelles. Ce dernier a publié jeudi une lettre dans laquelle il s’excusait de ses agissements et annonçait son retrait de la vie publique pour quelque temps.

En réaction à ces révélations qui ont causé une onde de choc au Québec, le SPVM a mis sur pied une ligne téléphonique spéciale pour inciter les victimes d’agression sexuelle à porter plainte.

Elles sont invitées à contacter avec un enquêteur de la Section des agressions sexuelles, au 514 280-2079 du lundi au vendredi, de 7 h à 22 h.