En 1946, dans son recueil Paroles, le grand Jacques Prévert écrivait mon poème préféré: Les paris stupides.

Le poème le plus court et le plus percutant.

Cet athée que j'adore voulait expliquer en quelques mots à quel point il trouvait pathétiques les élucubrations philosophiques de Blaise Pascal sur l'existence (ou non) de Dieu.

LES PARIS STUPIDES



Un certain Blaise Pascal

etc. etc.

C'est tout. Aujourd'hui, je me permettrais de copier sa formule pour répondre à un humoriste imbu de lui-même, entiché de sa petite personne, qui est prêt à tout pour avoir les projecteurs sur sa face.

LES EXPLICATIONS STUPIDES

Un certain Guillaume Wagner

etc. etc.

Parlant de cet humoriste rien-pensant qui officie à la radio publique et des autres humoristes plates qui tapent tous sur les mêmes clous au même poste, j'ai pensé à eux en entendant cette récente sortie d'Élisabeth Lévy, fondatrice du magazine Causeur. (Vous pouvez la voir et l'entendre ici)

Elle parlait des humoristes qui sévissent à France Inter, radio publique française.

" Ils rient tous en chœur des mêmes choses, contre les mêmes personnes” dit-elle. “Ils croient être les bouffons mais c'est eux qui sont les puissants

"Ces gens nous parlent de diversité à longueur de journée mais ils ne supportent pas, ils ne parlent jamais à des gens qui ne pensent pas comme eux. "

Mein Gott ! On a tellement l'impression qu'elle parle de notre radio publique.

"Personne n'en a jamais marre de ce ronron tiède ?", demande Madame Lévy.

La question se pose aussi de ce côté-ci de l'Atlantique.