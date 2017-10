[VIDÉO] Un orignal donne une raclée à une Toyota Prius

La Toyota Prius est peut-être bonne pour l’environnement, mais le contraire n’est pas nécessairement vrai!

Une résidente d’Anchorage, en Alaska, a eu toute une surprise en revenant à la maison après être allée faire une marche avec son chien. Au beau milieu de sa cour, Alberta Laktonen a aperçu un gigantesque orignal qui semblait avoir maille à partir avec sa Toyota Prius.

Impuissante, l’américaine a vu l’animal bosser et grafigner la peinture de son véhicule. Puis, le gros orignal a changé de cible et s’en est ensuite pris à la boîte aux lettres, juste à côté.

Armée de son téléphone cellulaire, Mme Laktonen a filmé et publié la scène sur sa page Facebook vendredi dernier. La vidéo est rapidement devenue virale, atteignant plus de 1,4 million de vues au moment d’écrire ces lignes.

Quant à la Prius, la propriétaire indique que les coûts de réparation s’élèveront à 5600 dollars et qu’on évalue même la possibilité de déclarer la voiture perte totale.