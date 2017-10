Un petit scotch avec ça ?

Un lecteur, Léonce P., est furieux de l’infiltration du verbe « scotcher » dans le vocabulaire d’ici. « Scotcher », du nom de marque Scotch (scotch tape). D’accord, il arrive que des marques déposées, tirées par leur succès, deviennent des noms génériques. On parle d’un kleenex pour désigner un papier-mouchoir, on emploie le mot frigidaire comme synonyme de réfrigérateur. Mais en faire des verbes, c’est trop ! On peut se vider le nez dans un kleenex, mais on ne se kleenexe pas. Un scotch tape, c’est un ruban adhésif. « Scotcher » (mot malheureusement validé par les grands dictionnaires), c’est coller à l’aide d’un ruban adhésif.