Un ancien pompier de Lévis écope d'une peine de 90 jours pour voyeurisme

Après avoir reconnu sa culpabilité à une accusation de voyeurisme, un ancien pompier de Lévis a écopé d’une peine de 90 jours qu’il pourra purger de façon discontinue.



En juillet 2013, c’est une véritable onde de choc qui a traversé le corps de pompiers où Claude Fecteau agissait à titre de pompier temporaire.



On reprochait alors au quinquagénaire d’avoir filmé, à son insu une jeune adolescente.

Pour obtenir ce qu’il voulait, Fecteau avait installé une caméra cachée à l’intérieur des murs d’une résidence, dans la salle de bain, pour filmer la jeune femme.



À la suite de rénovation effectuée dans la salle de bain, la caméra avait été découverte et le pompier démasqué.



La sentence qui sera purgée par Fecteau a été soumise de façon commune par les avocats et, comme mentionnée par le procureur de la Couronne, Me Régis Juneau, « même si la famille touchée n’approuve pas entièrement l’entente, elle est satisfaite de voir que le dossier est enfin terminé après quatre ans».



En plus de la peine d’emprisonnement, l’accusé devra s’astreindre à une période de probation de trois ans.