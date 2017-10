Une amende de 1734 $ pour grand excès de vitesse dans une zone de travaux

Un conducteur de 22 ans de Lévis a reçu un constat d’infraction de 1734 $ et 10 points d’inaptitude pour un grand excès de vitesse (GEV) dans une zone de construction.

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bellechasse ont procédé le 21 octobre dernier vers 1 h 45 à l’interception d’une voiture sur la route 277 à Saint-Anselme.

Le véhicule a été capté à une vitesse de plus de 125 km/heure dans une zone de construction de 70 km/heure. Le permis du jeune conducteur a été suspendu pour une période de 7 jours.

Chaque année, sur les routes du Québec, la vitesse tue environ 175 personnes et la Sûreté du Québec diffuse de plus en plus les cas de GEV.



Depuis le 1er avril 2008, si vous êtes déclaré coupable d’un GEV, cette infraction est prise en considération pendant 10 ans. En cas de récidive, la sanction est encore plus sévère.



Selon la SAAQ, si vous êtes intercepté à la suite d’un GEV et que vous avez déjà été déclaré coupable d’un grand excès de vitesse au cours des 10 dernières années, votre permis de conduire est suspendu immédiatement pour 30 jours et le véhicule est saisi immédiatement pour 30 jours si cette infraction et au moins une autre se sont produites dans une zone de 60 km/h ou moins.