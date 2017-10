Une chanson de Fjord en vedette dans une série américaine

Déjà populaire sur la plateforme Spotify, le duo de Québec Fjord pourrait bien avoir gagné quelques adeptes supplémentaires chez nos voisins du sud, dimanche soir, quand leur chanson I Get it Now a conclu le second épisode de la saison de la série Good Behavior, sur la chaine TNT.

Placer une chanson dans une émission de télé, «c’était un de nos plus gros objectifs depuis le début de notre carrière», a confié Thomas Casault, qui fait équipe avec Louis-Étienne Santais au sein de ce projet électro dream pop.

Suivie par un peu moins d’un million de téléspectateurs chaque semaine, Good Behavior suit une voleuse et arnaqueuse professionnelle qui tente de se reconstruire et de renouer avec son fils de dix ans au sortir d’une peine de prison. Le personnage principal est incarné par Michelle Dockery, connue chez nous pour son travail dans la série Downton Abbey.

«C'est une compagnie de Hollywood qui nous a écrit pour utiliser les droits de I Get It Now. Il s'agit d'une offre de plusieurs milliers de dollars américains. On n’a pas négocié, on a accepté», dit Casault, qui est confiant que d’autres émissions de télé vont le contacter pour utiliser leur matériel.

12 millions sur Spotify

Basé à Québec, Fjord s’est fait connaitre il y a deux ans lorsque une de ses chansons, Blue, a franchi le cap des deux millions d’écoutes sur Spotify. Elle en est aujourd’hui à trois millions.

Feu de paille? Pas du tout. Leur reprise de Hey Hey, My My, de Neil Young, flirte aussi avec les deux millions. Mais le vrai hit s’avère I Get it Now. Lundi midi, le dernier single de Fjord cumulait près de 5,9 millions d’écoutes.

Au total, «nous sommes rendus à 12 millions d’écoutes sur Spotify», indique Thomas Casault.

Les pièces de Fjord sont incluses sur Textures, un EP lancé en septembre dernier. Le duo travaille présentement sur un autre mini-album de six ou sept chansons qui devrait paraître cet hiver.

Plus tôt cette année, le Québécois Bobby Bazini avait aussi placé une chanson dans une émission de télé américaine. Les producteurs de Suits, une série diffusée sur USA Network, avait utilisé Blood’s Thicker Than Water.