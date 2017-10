Une offre de 33 millions $ pour Adele à Las Vegas

Adele sera-t-elle la prochaine star de la chanson à livrer une série de spectacles à Las Vegas? Si elle accepte, la célèbre Britannique pourrait être plus riche de 33 millions $, selon ce que rapporte le quotidien The Sun.

Les propriétaires du Wynn Hotel, dans le Nevada, seraient prêts à consentir cette somme à l’interprète de «Hello» pour 52 concerts étalés sur un an. À chacun de ses rendez-vous hebdomadaires qu’elle offrirait à ses fans, Adele empocherait donc plus de 630 000 $.

La chanteuse de 29 ans gonflerait aisément ses gains financiers grâce aux rencontres en arrière-scène avec ses nombreux admirateurs.

Outre Céline Dion, les vedettes féminines ont été nombreuses à faire courir les foules à Las Vegas. Et, contrairement à autrefois, elles ne sont plus prêtes à prendre leur retraite.

«Au cours des dernières années, nous avons vu de très grandes stars sur la Strip et tous les gros hôtels veulent accueillir la plus importante. Le Caesars Palace a eu Mariah Carey, le Planet Hollywood accueille Britney Spears et nous voulons Adele», a confié un employé de l’établissement hôtelier au Sun.

En comparaison, Céline Dion a touché 600 000 $ par spectacle présenté en 2016 – soit le même salaire que Mariah Carey l’année précédente – alors que Britney Spears a garni ses coffres de 625 000 $ à chacun de ses passages sur scène, selon la publication britannique.

Plus tôt cette année, le journal Sunday Times a estimé à près de 210 millions $ la fortune personnelle d’Adele qui compte trois albums à son actif, dont le dernier, «25», s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires aux États-Unis en moins d’un an.